A la Une . L'éruption du volcan de La Palma immortalisée par Thomas Pesquet depuis l'espace

L'astronaute français Thomas Pesquet a immortalisé l'éruption du volcan Cumbre Vieja (Canaries) depuis l'espace. Par N.P - Publié le Dimanche 26 Septembre 2021 à 09:51



C'est depuis la station internationale, à 400 km d'altitude, que l'astronaute français a immortalisé la lave qui jaillit du Cumbre Vieja, 50 ans après sa précédente éruption. Un cliché partagé sur les réseaux sociaux.

Le volcan de #LaPalma aux Canaries. Dans l’obscurité de l’océan, la lave orange vif est encore plus impressionnante.

The #LaPalma volcano in eruption. Set against the blackness of the surrounding Atlantic Ocean the bright orange glow is even more impressive.#MissionAlpha pic.twitter.com/HkAhBhLR8N

— Thomas Pesquet (@Thom_astro) September 22, 2021

"Dans l’obscurité de l’océan, la lave orange vif est encore plus impressionnante". C'est ainsi que Thomas Pesquet décrit l'éruption volcanique qui secoue depuis plusieurs jours les Canaries.





