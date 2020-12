L'éruption du Piton de la Fournaise est déjà terminée

L’éruption qui a débuté le 07/12/2020 aux alentours de 04h40 (apparition du trémor volcanique) s’est arrêtée ce jour, le 08/12/2020 vers 07h15 heure locale (03h15 heure TU ; Figure 1), suite à une baisse progressive du trémor et une phase de 3 heures de « gaz piston » au niveau du site éruptif (bouffée de gaz ou trémor intermittant) qui sont généralement observés lorsque la quantité de gaz disponible s’épuise, et souvent synonyme d’une décroissance d’activité en surface.



Plus aucune activité de surface n’est observée mais aucune hypothèse n’est écartée quant à l’évolution de la situation à venir (arrêt définitif, reprise de l'activité sur le même site, reprise de l'activité ailleurs), une sismicité étant toujours enregistrée sous le sommet du volcan.