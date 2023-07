A la Une .

L'éruption du Piton de la Fournaise au plus près

Il est l'un des plus fins connaisseurs de notre volcan. Les soubresauts du Piton de la Fournaise n'ont plus de secret pour Alain Bertil. L'enfant du sud sauvage, qui s'attèle depuis des années à partager sa passion à travers photos et vidéos et désormais en tant que chargé de mission volcanisme auprès de la mairie de Sainte-Rose, gratifie une nouvelle fois les lecteurs de Zinfos des tout premiers clichés de la première éruption de 2023 capturés au plus près du cône éruptif. Le coucher de soleil et l'océan finissent d'habiller ce superbe tableau que nous offre la nature.