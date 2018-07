La grande Une L'éruption depuis le Pas de Bellecombe sous un beau soleil et un froid mordant

L’éruption visible depuis le Pas de Bellecombe, les admirateurs du volcan ont commencé ce vendredi matin à se presser sur la route.



En milieu de journée, les automobilistes bénéficiaient encore de conditions de circulation fluides, et d’un beau soleil à mi-parcours.



Une fois garés, après les 5km de route par endroit dégradés entre la Plaine des Sables et le Pas de Bellecombe, les admirateurs du volcan n'ont plus que quelques pas à franchir pour découvrir le spectacle. L’éruption est accessible, à portée des objectifs, immortalisable avec un simple smartphone.



Si au fil des heures le soleil est certes au rendez-vous , "prévoyez des vêtements chauds, il faut être bien équipés", conseillent Jimmy, venu de St-Gilles-les-hauts et Bénédicte du Tampon, les rafales de vent glacial viennent encore rafraîchir le tout.

