"L’ère de faire est arrivée !"

Ce samedi matin 4 décembre 2021 marque l'accueil chaleureux du Maire de Saint-Paul, Emmanuel SÉRAPHIN, au groupe Action Logement Immobilier et de la Société d'Équipement du Département de La Réunion (SEDRE) à l'hôtel de Ville de Saint-Paul, dans le cadre du projet de l'amélioration du logement sur le territoire Saint-Paulois.

Le début d’une longue relation. ” Cette rencontre est importante pour réaffirmer notre volonté de construire notre territoire Saint-Paulois. Fort de cette action commune, notre objectif est que les locataires actuels puissent avoir de meilleurs services et qu’on puisse aussi produire des nouveaux logements de qualité pour les Saint-Paulois. ” affirme Emmanuel SÉRAPHIN, Maire de Saint-Paul.

Une rencontre forte dans sa symbolique, en écho à la signature de la convention avec le Directeur général, Koumaran PAJANIRADJA du groupe Action Logement Immobilier, le mardi 28 septembre 2021, à Bordeaux, lors du Congrès de l’Union sociale pour l’habitat, c’est dans une ambiance conviviale que les partenaires saluent cette franche collaboration et soulignent leur volonté d’agir sur le territoire Saint-Paulois en présence de Bruno ARCADIPANE, Président du groupe Action Logement, Nadia BOUYER, Directrice Générale du groupe Action Logement, Ibrahima DIA, Directeur Départements et Régions d’Outre-mer du groupe Action Logement, François CAILLE, Président du conseil d’administration de la SHLMR et du comité territorial du groupe Action Logement, Gilles TARDY, Directeur Général de la SHLMR et de Valérie LENORMAND, Directrice Générale Adjointe de la SHLMR. Un territoire hautement apprécié par les invités, qui admirent la richesse culturelle et géographique qu’offre Saint-Paul, grenier de La Réunion. Afin de célébrer le début d’une longue histoire, qui se déroulera sur les 10 prochaines années à venir, le Maire de Saint-Paul, Emmanuel SÉRAPHIN, offre un avant-goût de La Réunion aux collaborateurs, qui repartent avec des produits locaux représentant une infime part de la culture réunionnaise, aussi riche soit-elle.



11 000 constructions neuves pour un investissement de 1,9 milliard d’euros.

À travers cette démarche collaborative entre la SEDRE et le groupe Action Logement, la Ville de Saint-Paul souhaite renforcer l’amélioration des logements et offrir un meilleur cadre de vie aux Saint-Paulois et Saint-Pauloise. Pour rappel, ce partenariat se veut favoriser la mise à disposition de logements d’urgence en renforçant le lien avec les associations agréées et les forces de l’ordre. Pour cela, la SEDRE et la SHLMR compte mutualiser le travail social, afin de développer l’accompagnement social des locataires et des demandeurs d’emploi, tout en apportant une attention particulière aux femmes victimes de violences et au vieillissement de la population.







