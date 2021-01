Communiqué L'équipe présidentielle de Frédéric Miranville en partie constituée

Une nouvelle étape importante de l’installation de la gouvernance de l’Université de La Réunion s'est déroulée lors du premier Conseil d'Administration de l'année, ce jeudi 28 janvier 2021. Les administratrices et administrateurs de l’établissement ont en effet procédé à l’élection du Président du Conseil Académique, des Vice-président(e)s du Conseil d’Administration et des Vice-président(e)s délégué(e)s, qui composent en partie l’équipe présidentielle telle que précisée ci-après ;





Monsieur le Pr Jean-Michel JAUZE, Professeur des universités en géographie, a été élu Vice- président du Conseil d'Administration en charge des affaires générales (VPCA).



Monsieur le Dr Patrick MAVINGUI, Directeur de Recherche, a été élu Vice-président du Conseil d’Administration en charge de la Recherche et de la Valorisation (VPRV).

Madame le Dr Marceline DUCROCQ-GRONDIN, Maître de Conférences en Économie a été réélue Vice-présidente du Conseil d’Administration en charge de la Formation et de la Vie Universitaire (VPFVU).



Madame le Dr Anne-Françoise ZATTARA, Maître de Conférences en Droit privé, a été élue Vice-présidente déléguée à l’Europe, l’International et la Coopération régionale (VPEICR).



Monsieur le Dr Olivier SÉBASTIEN, Maître de conférences en Informatique, a été réélu Vice- président délégué en charge des Usages et Développements du Numérique (VPUDN).



Madame le Dr Katia ANGUÉ, Maître de Conférences en Gestion, a été élue Vice-présidente déléguée en charge de l’Orientation et de l’Insertion Professionnelle (VPOIP).



Madame le Dr Patricia DUCRET, Professeur certifiée au sein de l’UFR Droit et Économie, a été élue Vice-présidente déléguée en charge de l’égalité femmes-hommes et du handicap (VPEFH).



Monsieur Yoann CHANE-TO, actuel Directeur du Service Qualité de Vie, a été élu Vice-président délégué en charge des Conditions et de la Qualité de Vie au Travail (VPCQVT). "Je tiens à remercier chaleureusement chacun des membres du Conseil d’Administration pour leur confiance lors de cette étape importante qui nous permet d'installer une partie de l’équipe présidentielle qui sera complétée par les chargés de missions ainsi que le vice-président en charge de la vie étudiante.



Nos 18370 étudiants inscrits cette année, soit le plus fort effectif de l'histoire de l'établissement, le challenge de l'enseignement à distance ainsi que la gestion de la crise sanitaire constituent des défis importants pour notre établissement. Je fais pleinement confiance à nos collègues et à nos efforts collectifs pour contribuer collectivement à la poursuite du développement de notre seule université réunionnaise, française et européenne de l'Océan-Indien", souligne Frédéric Miranville.