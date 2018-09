<<< RETOUR CINOR

L'équipe du cluster Green visite la STEP du Grand Prado CINOR Découvrir un exemple concret de mise en œuvre de l’économie circulaire sur le territoire du Nord, tel était l'objectif du cluster Green à l'occasion de sa visite du jour à la station d’épuration du Grand Prado.

L'économie circulaire se révélant le thème central du deuxième Forum des éco-entreprises, les membres du cluster Green, organisateurs de ce forum prévu les 4 et 5 octobre prochains à la Nordev, ne pouvaient rater ce rendez-vous à la STEP de la Cinor au Grand Prado, une usine de traitement des eaux usées unique à La Réunion et dans les DOM.



Un équipement que la CINOR a souhaité écologique et doté de procédés capables de valoriser les matières issues de l’épuration des eaux usées.





Conçu dans une logique d’économie circulaire Pour rappel, avec la STEP du Grand Prado, d’une capacité de 170 000 équivalents-habitants, la CINOR a souhaité doter son territoire d’une usine de dépollution des eaux usées innovante et performante en matière d’environnement.



Avec l'objectif de restituer à la nature une eau débarrassée des polluants dont elle s’est chargée au cours de son utilisation.



De même, l'équipement intègre différents procédés permettant de minimiser son impact environnemental et de valoriser les eaux usées en énergie et en matière.



La STEP, dont la gestion est confiée à Runéo, expert des métiers de l’eau et de l’assainissement à La Réunion depuis 1976, a ainsi produit plus d’un million de KWh d’électricité en 2018 à partir du biogaz récupéré lors de la méthanisation des matières issues de l’épuration des eaux usées, dites « boues ».



Ces boues traitées et conditionnées sous forme de granulés à la STEP pourraient aussi être valorisées, demain, comme fertilisant agricole.



Le CIRAD mène à ce sujet, depuis octobre 2013, en partenariat avec la CINOR et Runéo, un suivi des impacts agroenvironnementaux de leur épandage agricole.

Un forum pour valoriser les solutions d’économie circulaire sur le Nord S'agissant de ce deuxième Forum régional des éco-entreprises, organisé par le Cluster GREEN, avec le soutien de l’Ademe et de la Région Réunion, autour du thème « L’économie circulaire, un levier pour les entreprises et le territoire », il offre l'occasion pour les professionnels et le public de découvrir des structures intervenant dans le champ du développement durable et de l’environnement,.



De même, il est donné l'occasion aux visiteurs d’assister à des mini-conférences, plénières et tables rondes autour du sujet de l’économie circulaire à La Réunion avec la participation d’invités experts comme Isabelle Delannoy, environnementaliste française, coscénariste du film Home, réalisé par Yann Arthus-Bertrand.









Alix COINDEVEL

Dans la même rubrique : < > Didier Robert : "Il nous faut ensemble engager la modernisation de la COI" viequotidienne.re du TCO vous facilite la vie