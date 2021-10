L'équipe de bandcochon interpelle les autorités : "Allez hop, au boulot"

Depuis 2009, "Bandcochon.re" alerte sur la situation des déchets sur l'île. Ils sont deux à avoir créé et à gérer ce site, aidés par les "chasseurs de cochonneries" qui postent leurs photos sur une plateforme géolocalisant les déchets. "C'est un outil gratuit offert aux collectivités...", font remarquer "Princesse Fraise" et "Prince Cuberdon".



Inquiets pour la santé environnementale de notre île et celle des habitants, les deux créateurs ont partagé ce lundi une vidéo accompagnée d'un message adressé aux autorités. "Nous interpellons ceux qui sont censés gérer le problème, nos impôts financent leurs salaires et nous estimons juste de leur demander de travailler avec une gestion réaliste parce que les blabla, les grands projets d'éducation, de pédagogie et autres concepts ne persuadent aucunement les pollueurs", avancent ceux pour qui "la seule solution c'est le concept zéro tolérance avec une verbalisation telle que prévue par la Loi française".



Et de conclure : "Le 'biberonnage' aux subventions de la métropole ressemble au tonneau des Danaïdes.... Nous adressons donc ce message aux autorités : 'ALLEZ HOP AU BOULOT !'"