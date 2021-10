A la Une . L'équipe de France file en finale de la Ligue des nations après son succès face à la Belgique

Il faudra bien compter sur les Bleus en finale de la Ligue des nations. Opposés hier à la Belgique, les joueurs de Didier Deschamps, pourtant menés 2 à 0 à la mi-temps, ont réalisé une remontada pour mettre fin aux espoirs des Diables Rouges, grâce à des buts de Karim Benzema, Kylian Mbappé et Théo Hernandez. Ils retrouveront ce dimanche l'Espagne en finale, qui a dominé l'Italie la veille (2-1). Par NP - Publié le Vendredi 8 Octobre 2021 à 07:18

Le scénario se répète pour les Belges. Battus il y a trois ans par l'équipe de France en demi-finale de coupe du monde, les joueurs de Roberto Martinez pensaient cette fois tenir la corde face aux Bleus en rentrant aux vestiaires avec deux buts d'avance sur leurs meilleurs adversaires. Des buts inscrits par Yannick Carrasco (37e) et Romelu Lukaku (41e).



Mais au retour des vestiaires, les joueurs de Didier Deschamps ont montré un tout autre visage, beaucoup plus justes et dominateurs. Ils ont tout d'abord réduit l'écart grâce à Karim Benzema (62e) puis Kylian Mbappé sur penalty (69e). Le coup de grâce sera assené en toute fin de match grâce à un tir surpuissant de Théo Hernandez (90e), qui envoie ses coéquipiers en finale de cette Ligue des nations.