L’équipe de France féminine de triathlon s’entraîne à la piscine de Plateau Caillou

Impliquées dans les épreuves individuelles et de relais, elles suivent ainsi un stage de préparation aux prochains Jeux Olympiques de Tokyo en 2020, à la piscine de Plateau Caillou.



Il s’agit bien sûr de bien engager la saison de compétitions 2019, mais aussi et surtout de débuter un travail d’acclimatation aux conditions chaudes et humides auxquelles il faut s’attendre lors des prochains JO.



Autour de Thierry Martineau, adjoint délégué au sport à la Mairie de Saint-Paul et de Stéphanie Deanaz, l’entraîneur nationale, les athlètes ont rencontré la presse ce mardi 15 janvier 2019, après une séance d’entraînement dans la piscine.



« Ce stage permet ainsi de prendre la mesure de la chaleur et de l’humidité, conditions essentielles pour une bonne préparation », souligne Sébastien Libicz, Conseiller Technique National, saluant « le soutien local et la qualité des installations » mises à disposition par la Ville de Saint-Paul.



M. Lubicz évoque également « des conditions exceptionnelles que nous n’avons en métropole ». Le stage se poursuit jusqu’au 27 janvier prochain.





LE PALMARÈS 2018 DES ATHLÈTES PARTICIPANT AU STAGE A LA RÉUNION



Cassandre BEAUGRAND

Vice-Championne du Monde U23

3ème Championnat d’Europe Elite

1er WTS Hambourg

3ème WTS Nottingham

Championne d’Europe et du Monde de Relais Mixte



Sandra DODET

6ème Championnat du Monde U23

2ème Coupe du Monde Tongyeong



Léonie PERRIAULT

Championne d’Europe et du Monde de Relais Mixte

9ème Championnat du Monde ITU ELITE



Sandra LEVENEZ

Championne d’Europe de duathlon

