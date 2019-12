L’équipe de France de paratriathlon s’est entraînée à Saint-Paul

En vue des prochains Jeux Paralympiques de Tokyo en août et septembre 2020, l’équipe de France de paratriathlon a effectué une partie de sa préparation physique à La Réunion et précisément à Saint-Paul durant une semaine à la fin du mois de novembre.



Entre la piste d’athlétisme du stade Paul Julius Bénard, la piscine de Plateau Caillou et celle du front de mer, les athlètes ont pu bénéficier des conditions climatiques similaires à ce qui devrait être prévu à Tokyo à la période des Jeux.



Encadrés par Nicolas Becker, l’entraineur et Sebastien Libicz, le préparateur physique, il y a fort à parier que l’équipe nationale ramènera dans ses bagages plusieurs médailles.