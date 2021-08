A la Une . L'équipe de France de hand avec Melvyn Richardson retrouve l'or perdu en 2016

Les Bleus de retour au sommet du hand mondial. Ils se sont imposés en finale face à leur plus redoutable adversaire de ces dernières années : le Danemark. Par LG - Publié le Samedi 7 Août 2021 à 17:37

L'équipe de France de handball pose la main sur la médaille d'or, cinq ans après l'avoir laissée à leur adversaire du jour. Il y a cinq ans, la rencontre s'était achevée avec deux buts d'écart également (26-28) mais les Danois avaient privé les Bleus d'un triplé historique.



Aujourd'hui, la France s'offre la victoire (25-23) au bout d'une dernière action où les Danois auraient pu recoller au score.



Sur leur dernière attaque, les Danois ont vu la passe de leur meilleur joueur Mikkel Hansen perdre la balle. Une balle interceptée par Luka Karabatic et expédiée immédiatement à Ludovic Fabregas qui a marqué dans une cage vide.



Cette action concluait une deuxième partie de seconde période irrespirable. Les Bleus ont joué pendant six minutes sans un joueur en raison de trois exclusions temporaires. Ces sanctions infligées par l'arbitre ont permis aux Danois de combler leur retard au fil des minutes. Ils ont accusé jusqu'à 6 buts de moins (18-12 à la 36e) durant cette partie. Les Bleus avaient conclu la première mi-temps par un 14-10 magistral grâce à un travail défensif impressionnant.



Le tournant des dix dernières minutes de jeu est sûrement à mettre au crédit du gardien français remplaçant. A la 53ème minute, Vincent Gérard a réussi à repousser un pénalty de son coéquipier en club, la star danoise Hansen.



Juste après cet arrêt, Nedim Remili a enfin débloqué le compteur d'une équipe de France qui n'arrivait plus à marquer, la faute au poteau, à des arrêts du gardien danois, mais aussi aux nombreuses infériorités numériques.



Le hand apporte sa 8ème médaille d'or à la délégation française, ce qui place la France au 10ème rang des nations juste derrière l'Italie (10 médailles d'or).



Le trio d'anciens conclut un parcours incroyable



Mais cette médaille en or est aussi celle d'un Réunionnais. Melvyn Richardson s'offre le précieux métal là où son papa Jackson et les Barjots avaient montré la voie en 1992 aux Jeux de Barcelone (médaille de bronze) mais en échouant à chaque fois lors des JO suivants. La France ne sera titrée qu'en 2008 pour la première fois.



Le jeune Melvyn est resté en tribune pour cette finale contre le Danemark mais à 24 ans, l'arrière droit ou demi-centre du Montpellier Handball a tout l'avenir devant lui pour s'imposer dans l'équipe titulaire lors des JO de Paris dans trois ans.



Il s'agit du troisième titre olympique français sur les quatre dernières éditions et le troisième personnel pour les anciens Nikola Karabatic, Luc Abalo et Michael Guigou, titrés en 2008 et 2012. En 2016, les Bleus avaient dû se contenter de la médaille d'argent à Rio. Les voilà de retour au sommet du hand mondial.