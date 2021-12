L’équipe de France de Sabre en stage à Saint-Leu

La Ville de Saint-Leu a l’honneur d’accueillir en ce moment l’Equipe de France de Sabre pour un stage. Dans cette sélection nationale, Saint-Leu est fièrement représenté par Maxence Lambert, qui vise la qualification pour les JO 2024 à ParisMédaillés olympiques, champions nationaux et internationaux se sont ainsi entraînés chez nous, sous l’impulsion de la ligue réunionnaise d’escrime, la Fédération Française d’Escrime, et avec la participation de l’association sportive Escrime Saint-leu – Masque de fer.Ce lundi 29 novembre, les championnes et champions ont partagé un temps d’échange avec les écoliers de Saint-Leu dans le gymnase, en présence du Maire et des élus.