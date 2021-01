L’équipe d’OPJ 974 en tournage à La Saline

Des tournages d’OPJ Pacifique Sud sont en cours sur l’île, récemment à Cilaos et actuellement dans l’Ouest de l’île, à la Saline les Bains, dans un bâtiment de police factice créé pour l’occasion. La rue a été privatisé pour le tournage et seuls les riverains peuvent y accéder.



France Télévision a décidé de délocaliser les saison 2 et 3 d’OPJ Pacifique Sud à la Réunion à cause de la crise sanitaire liée au coronavirus. La série se rebaptise "OPJ 974" pour l’occasion.



Dès 7h du matin, l’équipe de tournage, dont 50 techniciens réunionnais, sont déjà sur le pied de guerre afin de tout préparer pour la venue des acteurs. Moult cartons de ventilateurs sont visibles près des poubelles de la rue du tournage. Il faut bien affronter les vagues de chaleur de notre été austral quand on tourne entre novembre et février dans l’Ouest de l’ile.



Le budget calédonien pour la saison 1 était de 580.000 euros. Le budget réunionnais a apparemment été revu à la baisse, notamment à cause du coronavirus.



Au delà du scénario qui n'en doutons pas captivera les téléspectateurs, les prises permettront également de mettre en valeur notre île au travers de l’oeil des caméras.



Le casting est un mix de professionnels et d’amateurs de tous âges pour incarner les suspects et les témoins dans les différentes enquêtes mais également certains seconds rôles plus importants, comme par exemple celui de la médecin légiste qui sera tenu par Joséphine, une Réunionnaise. D’ailleurs, une centaine de rôles sont assurés par des acteurs locaux. Pour une fois, cette crise sanitaire aura du bon.



Antoine Stip et Marielle Karabeu, des acteurs plus renommés, seront aussi de la partie en plus des acteurs habituels tels que nos réunionnaises Yaëlle Trulès, Marie Payet, mais aussi Nathan Dellemme, Clémentine Julienne, Alexandre Varga