L'équipe NEDEX des FAZSOI au secours de la route du littoral

Le bloc rocheux de 250 tonnes paralysant toujours la route du Littoral, il a été décidé en accord et en concertation avec Amaury de Saint-Quentin, préfet de la Réunion, de faire intervenir les Forces armées de la zone sud de l'océan Indien (FAZSOI).



Les FAZSOI disposent en effet d'un service de militaires spécialisés dans le déminage et d'experts en manipulation d'engins explosifs. Ils sont regroupés dans une unité appelée NEDEX (Neutralisation, enlèvement et destruction d'engins explosifs).



L'équipe NEDEX sous le commandement de l'EMZPCOI (État major de zone et de protection civile de l'océan Indien) interviendra ce jour avec les équipes de cordistes de la société ROCS afin de défragmenter le bloc rocheux. Ils auront la délicate mission de pulvériser l'énorme monolithe avec un minimum d'impact sur la route.



Si l'opération se déroule sans imprévu et que la météo ne repousse pas l'intervention, une réouverture totale de la route sur les quatre voies peut être espérée en début de semaine prochaine, après des purges et une nouvelle inspection de la falaise.