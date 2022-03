L’équipage Nazim Bangui/ Valentin Auge va travailler ses gammes

Le communiqué :



L’équipage Nazim Bangui/ Valentin Auge disputera sa deuxième épreuve sur terre le week-end prochain. A l’occasion de la manche inaugurale du Championnat de France des Rallyes sur Terre, le tandem engagé à bord de la Peugeot 208 Rally4 va travailler ses gammes sur cette surface.



Afin de se préparer au mieux, Nazim Bangui a effectué une longue séance de préparation avec son coach Stéphane Lefebvre. Ancien pilote officiel de la marque aux chevrons au plus haut niveau, Stéphane est également un des anciens vainqueurs du Rallye Terre des Causses (2016). C’est à proximité du pôle mécanique d’Alès que le pilote a passé une journée pleine en début de semaine pour travailler les spécificités du pilotage sur terre. «C’est sur une des bases de Stéphane Sarrazin à Monteil que j’ai eu l’occasion de tout reprendre par le début.» se réjouissait le pilote. «Avec Stéphane on a tout repris par le début pour les automatismes à acquérir sur la terre. Je n’avais roulé qu’une seule fois sur cette surface auparavant. Pour moi qui vient du karting, c’est totalement un autre monde. Celà dit quand on a pratiqué le karting, on est habitués à freiner du pied gauche. Ça fait partie des rares choses que je n’ai pas à apprendre.» s’amusait Nazim.



C’est donc au volant de voitures strictement de série et non préparée pour la compétition que Nazim a dû faire et refaire des exercices conçus par Stéphane Lefebvre. «L’avantage de rouler avec des voitures de série est que tout y est amplifié. Transferts de masses, précision du freinage, dif icultés de trouver de la motricité. C’était génial.»



Le Rallye Terre des Causses du week-end prochain ne fait pas partie de la Stellantis Motorsport Rally Cup. «C’est une superbe opportunité. Il y a pas mal de Rally4 engagées dont plusieurs Peugeot 208. L’intérêt est de pouvoir mesurer le delta avec eux. S’ils peuvent le faire avec une 208, alors avec du travail et de l’application ma voiture doit également en être capable. Bien évidemment je ne m’attends pas à jouer devant avec des pilotes aguerris mais il s’agira pour nous de mettre en pratique mes apprentissages avec Stéphane Lefebvre. L’autre particularité des rallyes terre est qu’ils ne sont pas chronophages. Les reconnaissances se font le jour même de l’épreuve avec notre voiture de course.»



Nazim et Valentin découvriront cette épreuve: «Comme les autres équipages en fait! Selonl’organisateur, le tracé est totalement nouveau. On devra soigner la prise de notes avec Valentin et c’est un secteur sur lequel on a beaucoup travaillé Lundi après-midi avec Stéphane. J’ai vraiment hâte d’être au départ.»



Le Rallye Terre des Causses se déroule Samedi 2 et Dimanche 3 Avril avec deux étapes pour un total de 162km70 face à la montre répartis en 10 épreuves de vitesse (5 terrains différents). Nazim et Valentin sont alignés flanqués du numéro #27.