L’équipage Ivan Toulet/Ludovic Culin a repris le chemin des spéciales

Le communiqué de la team Dorseuil :



L’équipage Ivan Toulet/ Ludovic Culin engagé à bord de la Ford Fiesta Rally4 a repris le chemin des spéciales le week-end passé. Au menu, reconnaissances des deux tracés qui seront parcourus le week-end prochain lors de la manche inaugurale du Championnat de la Réunion des Rallyes(CRR).C’est donc dans les Hauts de l’île à la Plaine des Palmistes que Yvan et Ludovic ont parcouru les tracés.



«Fort heureusement j’avais déjà disputé ces deux épreuves auparavant », expliquait le pilote .«Lors du Tour Auto 2017, j’avais roulé avec Jean Thiery à mes côtés dans la Mitsuet j’ai pu travailler sur cette base solide. On a apporté quelques petites modifications notamment en ce qui concerne les distances. Jean est un navigateur très expérimenté et ces notes étaient déjà précises avec les principaux pièges déjà notés.»



Toutefois, Ivan sera désormais aligné au volant d’une deux roues motrices mais dotée d’un châssis nouvelle génération. «J’ai pu prendre place dans l’habitacle et c’est vraiment un environnement d’une voiture de course comme on l’imagine. Tout est pensé pour être visualisé rapidement et naturellement. Pas de place aux fioritures, j’ai hâte de pouvoir la démarrer et commencer à la prendre en mains.»



Au programme de cette semaine, l’équipage procédera au réglage de son poste de conduite avant de dérouler quelques kilomètres d’essais pour se dérouiller les goujons. «J’aborde ce retour à la compétition après 5 ans d’absence sans pression mais avec énormément d’envie. C’est la concrétisation d’une longue démarche avec mes partenaires pour que je puisse revenir à la compétition dans un cadre de plaisir pur.» se réjouissait Ivan. «J’ai la chance d’avoir pratiqué la natation en compétition par le passé et je suis replongé d’entrée dans le même état d’esprit. Compte tenu de la courte distance de chaque tracé, il faudra se mettre en action rapidement et être explosif au bon sens du terme. Le parcours est très rapide et ce sera un bon entraînement en vue du reste de la saison. Je croise les doigts pour que la météo soit au sec, sinon on sera de toutes façons logés à la même enseigne que tout le monde. De toutes façons je n’ai pris que cinq départs à ce jour et toute expérience est de toutes façons bonne à prendre.» Le Rallye de la Plaine des Palmistes (#RPDP) est d’un format régional se déroulant sur une seule journée le Samedi 2 Avril avec 40km face au chrono en six épreuves de vitesse (2tracés différents à parcourir 3 fois: Arums et Frémicourt).