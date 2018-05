L'épreuve de 1ère année de Médecine annulée: Grosse colère des étudiants

C'était la consternation ce matin devant les grilles de la NORDEV.



Les étudiants de PACES ( 1ère année commune aux études de santé donnant accès aux études médicales et à certaines filières du paramédical) avaient fait l'effort de se présenter à l'heure, à 8h30, pour passer leur examen de fin d'année. Malgré les embouteillages et les blocages. Avec un début de l'épreuve proprement dite à 9h30.



Pour ce faire, certains avaient dormi sur St-Denis, d'autres étaient partis aux aurores. Tout le monde était là, ou presque, motivés, regonflés à bloc. A 7h15, il y avait déjà énormément de monde devant les grilles. Chacun avait pris ses dispositions, sachant que la grève des fonctionnaires risquait d'entrainer des embouteillages.



Il est vrai que le mail de convocation reçu le 18 mai dernier était clair : A chacun de prendre ses responsabilités pour être à l'heure et d'anticiper sur les possibles embouteillages. Aucun retard ne serait toléré et il ne serait plus possible d'entrer dans la salle après l'heure.



Beaucoup de parents avaient également fait le déplacement, pour accompagner leurs rejetons jusqu'à la dernière minute.



Et patatras. Alors qu'ils étaient déjà tous assis, qu'on leur avait déjà distribué les copies vierges, qu'il ne restait plus qu'à recevoir les sujets pour commencer, voila que le surveillant refait le tour de la salle pour récupérer les copies en leur déclarant qu'on les leur redonnera plus tard.



Et à 9h30, la nouvelle tombe : L'épreuve est annulée et repoussée au 5 juin.



Nombre d'étudiants s'effondrent en pleurs, tandis que la colère gronde chez les parents, convaincus que tout était programmé à l'avance, que les professeurs savaient depuis la veille que l'épreuve allait être annulée, que c'était leur façon de donner du retentissement à la grève dans l'Education nationale, et scandalisés qu'on ne les en ait pas avertis avant.



D'autant qu'ils sont très remontés contre la façon dont s'est déroulé l'enseignement tout au long de l'année. Selon plusieurs parents, les cours ne seraient pas au niveau. Ils citent l'exemple d'un professeur de métropole qui devait venir et qui a renoncé au dernier moment, se contentant d'envoyer ses cours par mail. Et ce n'est qu'un exemple parmi une multitude d'autres.



Au point que la plupart des parents ont dû se saigner aux quatre veines pour payer des cours particuliers à leurs enfants, pour qu'ils aient une chance malgré tout de réussir leur examen. Mais comment font ceux qui n'en ont pas les moyens?



Autre récrimination des parents : Nombre d'étudiants, se pensant en vacances à compter de jeudi soir, ont déjà rendu leurs appartements d'étudiants à Saint-Denis. Tandis que d'autres avaient déjà réservé leurs billets d'avion pour partir en voyage...



Du côté de l'université, on joue l'apaisement. On garantit que la décision a bien été prise ce matin, au dernier moment, après avoir constaté l'impossibilité pour certains étudiants de rejoindre le lieu d'examen avec les barrages sur les routes.



Même si les services de l'université ont conscience du choc que la nouvelle a pu occasionner à certains étudiants, ils estiment que le traumatisme aurait probablement été plus fort s'ils avaient passé normalement l'épreuve et que celle-ci avait ensuite été annulée par le tribunal administratif à la demande des étudiants bloqués sur la route.



A ceux qui ont rendu leurs logements ou ont déjà acheté des billets d'avion, l'université les incite à relire attentivement leurs convocations. Il y était clairement spécifié qu'ils devaient rester à la disposition de l'université jusqu'au 5 juin, justement dans l'hypothèse du report d'un des examens pour une cause de force majeure.



Une chose est sûre quoi qu'il en soit: L'épreuve d'aujourd'hui est bel et bien reportée au 5 juin prochain et dès demain matin, les étudiants vont devoir se concentrer à nouveau pour attaquer la suite des épreuves...