La grande Une L'épopée saint-pierroise prend fin en Coupe de France après la défaite de la JSSP face à Épinal (1-0)

Ils peuvent garder la tête haute ! Réduits à 10 dès le début du match après l'exclusion de Jean-Michel Fontaine, les joueurs de la Saint-Pierroise ont tout tenté cet après-midi mais le miracle n'a pas eu lieu…Les joueurs de Christian Dafreville se sont en effet inclinés face à Épinal sur le score de 1-0. Un but inscrit à la 117e minute sur coup de pied arrêté. Fin de parcours donc pour les Cigognes, partagés entre déception de ne pas accéder au prochain tour et fierté du parcours accompli.





Suivez l'après-match des Cigognes, avec Antoine Forestier, notre envoyé spécial à Épinal, parti à la rencontre du staff saint-pierrois et des supporters réunionnais:

Samuel Irlepenne Lu 1084 fois Samuel Irlepenne Passionné d'histoire et de géopolitique, travaille depuis 2012 à Zinfos974 où je couvre les... En savoir plus sur cet auteur