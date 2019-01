National L'épidémie de peste porcine se rapproche de la France

L’épidémie de peste porcine africaine est en train d’envahir le monde entier. Cette maladie non transmissible à l’homme cause néanmoins de graves ravages dans les élevages porcins.

Cette maladie se rapproche de la France maintenant, ce qui conduit à une grande inquiétude des éleveurs. La maladie a été détectée en Belgique en janvier et dans d’autres pays de l’Union européenne, mais aussi en Russie, en Chine et en Mongolie. Le continent américain est, pour l’instant, le seul encore épargné.



Sans risque pour l’homme, contrairement à la peste porcine classique, la peste porcine africaine est aussi appelée “fièvre porcine africaine” et peut être endiguée par un vaccin.



Dans une interview accordée à Europe 1, Bernard Vallat, président de la Fédération française des industriels charcutiers, montre sa très grande inquiétude : “les chercheurs nous disent qu’il va falloir des années” pour enrayer la maladie qui risque d'arriver en France.



Bien que cette épidémie ne soit pas transmise à l’homme par contact avec les animaux, elle se révèle toutefois extrêmement contagieuse chez les porcins où elle se manifeste par d'importantes hémorragies internes qui conduisent à la mort de l'animal. En même temps qu’elle touche les élevages porcins, la maladie pourra provoquer des mortalités massives des populations de sangliers, selon les chercheurs.



