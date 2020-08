Santé L'épidémie de dengue toujours à la baisse

Du 20 au 26 juillet, 45 cas de dengue ont été confirmés. Les indicateurs de surveillance de la dengue poursuivent leur baisse. 19 communes restent concernées par une circulation virale : l’ouest et le sud regroupent 88% des cas. Les gestes de prévention, menés par chacun au quotidien, contribuent activement à limiter la diffusion de la maladie. Par Amandine Dolphin - Publié le Mardi 4 Août 2020 à 16:50 | Lu 99 fois

La préfecture et l’ARS rappellent à la population l’importance de poursuivre les mesures de prévention essentielles : éliminer les gîtes larvaires en vidant tout ce qui peut contenir de l’eau, consulter un médecin en cas de symptôme, se protéger et protéger son entourage contre les piqûres de moustiques. Ces gestes de prévention sont particulièrement importants en cette période de vacances, où les déplacements dans l’île sont nombreux.



Situation épidémiologique au 4 août 2020



(données de la Cellule régionale de Santé Publique France)



Le nombre de cas hebdomadaires diminue ou est stable dans les 19 communes concernées.



Les principaux regroupements de cas (foyers de dengue) :



Région Sud (30%)

· Saint-Louis (la Chapelle, Le Bois de Nèfles, Cité Coco, Le Verval, Ouaki, Le Ruisseau Terres Rouges, Le Gol les hauts)

· Saint-Pierre (Chemin Stéphane, Bois Noirs, La Cafrine)

· Les Avirons (Barouty, Fond Maurice)

· L’Etang Salé (Ravine Sèche les hauts, Pied des Roches)

· Saint-Joseph (Les Grègues)

· La Petite Ile (Piton Goyave, Anse les hauts)



Région Ouest (58%)

· Saint-Paul (L’Eperon, Tamatave, Lotissement Gayette, Le Bois de Nèfles, La Perrière,)

La Possession (centre-ville, le Camp Magloire, Fond de Bac, La Rivière des Galets)

· Saint-Leu (Quatre Robinets, Grand Fond, le Cap Lelièvre, Cité Pêcheurs, l’Etang Saint-Leu, Centre-ville, Dubuisson)

· Le Port (Lotissement Cotur, Usine EDF)



Région Nord (6%)

· Saint-Denis (Vauban)

· Sainte-Suzanne (La Grande Ravine)



Région Est (6%)

· Bras-Panon (La Rivière du Mât)





Amandine Dolphin Rédactrice en chef adjointe - Passionnée de jeux vidéo, scrolleuse compulsive sur les réseaux... En savoir plus sur cet auteur

Publicité Publicité