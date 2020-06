Revenir à la Rubrique CIVIS L’épidémie de dengue se poursuit : l’hiver austral s’installe, restons vigilants !





Bien que la majorité des cas se situe dans le sud, en particulier à Saint-Pierre, l’épidémie poursuit sa progression vers l’ouest, notamment à Saint-Paul et au Port. Par ailleurs, de nombreux cas de dengue secondaire (personnes contractant la dengue une seconde fois) continuent d’être recensés, dont une part importante dans l’ouest.



En ce début d’hiver austral, la mobilisation de l’ensemble des acteurs (autorités sanitaires, communes et intercommunalités, population) doit se poursuivre pour freiner autant que possible la circulation de la dengue. La préfecture et l’ARS rappellent à la population l’importance des mesures de prévention primordiales pour freiner l’épidémie de dengue sur le territoire : consulter rapidement un médecin en cas de symptômes, se protéger des piqûres de moustiques et continuer à se protéger même malade pour protéger ses proches, et éliminer les gîtes larvaires tout autour de son domicile.

+ de 11.000 cas

9 décès (dont 6 directement liés à la dengue) 429 hospitalisations

1.328 passages aux urgences DEPUIS LE DÉBUT DE L’ANNÉE



Situation épidémiologique au 2 juin 2020 (données de la Cire OI, Santé Publique France)

Toutes les communes restent concernées par la circulation du virus depuis plusieurs semaines consécutives.



La majorité des cas reste localisée dans le sud, à St Pierre en particulier. L’épidémie poursuit sa progression dans l’ouest (Saint-Paul et Le Port) représentant près de 40% des cas. Dans l’est, les cas augmentent également à Saint-Benoit et à Saint-André.

Les principaux regroupements de cas (foyers de dengue) :

Région Sud Saint-Louis (Bel Air, la Chapelle, La Palissade, Plateau goyaves, Lot Leclerc, Roches Maigres,Larrey, La Pente vacoas, la Rivière, la Ferme, Le Verval, Le ouaki, Le Bois de Nèfles, Les Cocos, Camp du Gol, La Rivière, Cité Cocos, Petit Bon Dieu, Les Canots, Roches Maigres, Les Makes, La pente Nicole, le Gol,)

Saint-Pierre (Grands Bois, Ravine Blanche, Basse Terre les bas, Les Lataniers, Condé, Mont Vert, Les Casernes, Ligne Paradis, La Vallée, Bois d'Olives, Ravine des Cabris, Ligne des bambous, sainte Céline, Chemin Stéphane, Mahavel, Concession, Pierrefonds, Bois Noir, Grands Bois, Ravine des cafres, Basse Terre les bas, Les Lataniers, Condée)

Les Avirons (La Croix, Bois de Nèfles Cadet, Barouty, Fond Maurice, Ravine Sèche,le Ruisseau, Centre-Ville)

L’Etang Salé (Les Canots, La Ravine Sheunon, Pied des Roches, la Plaine, Canots les hauts, Le Bois de Nèfles, la Roche aux Oiseaux, Etang-Salé les bains)

L’Entre-Deux (la Pente d'Orange, Le Grand Fond Exterieur, Le Chemin Tourangeau, le trou Cochon, la ravine des Citrons, L'Ilet Crescent)

Saint-Philippe (la Marine, Mare Longue, Soufleur d’Arbonne)

Le Tampon (La Chatoire, Sarda Garriga, les 400, Quatorzième)

Saint-Joseph (Le Plateau, Langevin, Le Butor)

la Petite Ile (La Croisée, Chemin Neuf, Ravine du Pont, Manapany les bas) Région Ouest Saint-Paul (Le Barrage, les Lataniers, La Saline, Le Trou d’Eau, le Tan Rouge, Carosse, Saint-Gilles, mont Roquefeuil, Boucan, Fleurimont, la Baie, La Poudrière, le Ruisseau, l'Etang, rue Jacquot, Mon Repos Le Fond de Puits, le Grainoire, Ho Fo, Le Trou d’Eau)

La Possession (St Laurent, le Fond de Bac, Sainte-Thérèse, le Camp Magloire)

Saint-Leu (Piton Saint-Leu, Bois de Nèfles Piton, Le Plateau, Portail, Butor, Quatre Robinets, Cité Pêcheurs, Chemin Dubuison, La Fontaine, Les Camélias, Les Colimaçons, Stella, la Pointe des Chateaux, Piton Saint-Leu,Butor)

Trois Bassins (la Souris blanche, Le Centre-Ville)

Le Port (Cœur saignant, Cité 20 Décembre, Parc Boisé, Mondon, Usine EDF, Cotur) Région Nord Sainte-Marie (Desbassyns, La Confiance les bas, Bois rouge)

Saint-Denis (la Source, La Bretagne, Sainte Clotilde, Moufia Bois de nèfles, Saint François les hauts, la Montagne, Chaudron, Les Camélias, La Petite Ile)

Sainte-Suzanne (Espérance, Sainte-Vivienne) Région Est Saint-André (les Flamboyants, Centre-ville, Cambuston, La Cressonnière, Milles Roches, Propriété Camalon, Rivière du Mât les hauts)

Bras Panon (Les Avocatiers)

Saint-Benoit (Centre-Ville, Bourbier, Bras Canot, Bras Fusil, Saint-Anne, Chemin Morange, Beaufonds)

Salazie (Mare à Vieille Place, Ilet à Vidot)

