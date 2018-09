L'épidémie de dengue persiste: 6 553 cas depuis le début de l'année

6 553 cas de dengue ont été confirmés depuis le début de l’année. L’épidémie s’est maintenue dans le département malgré l’hiver austral. Une persistance du virus qui fait craindre à L’ARS OI une épidémie de grande ampleur au cours de l’été austral. Du 3 au 9 septembre (données en cours de consolidation), 15 cas de dengue ont été diagnostiqués dont 3 à St-Pierre. 3 décès, dont 2 ont été considérés, après investigations, comme directs ont également été enregistrés depuis le début de l’année.



"La mobilisation conjointe de l’ensemble des acteurs et de la population est nécessaire". Dans ce cadre, une journée académique de sensibilisation et de lutte contre la dengue est organisée ce mardi 11 septembre dans les écoles, collèges et lycées volontaires de l’île. Les enseignants sont invités à "consacrer chaque première heure de cours, ou une séance dans la matinée, à informer et échanger avec les élèves afin d’aborder les mesures de prévention individuelles et collectives à connaître et à mettre en œuvre par tous".



L’ARS Oi rappelle par ailleurs les conseils de protection: utiliser des répulsifs, porter des vêtements longs, consulter en cas de symptômes et éliminer les gîtes larvaires.



Une enveloppe exceptionnelle de contrats aidés "Parcours-Emploi-Compétences" (PEC) a également été mise à disposition des collectivités pour contribuer à la lutte contre la dengue. Des contrats financés en partie par l’ARS OI. Sur les 600 contrats aidés mis à disposition, plus de 350 recrutements ont été réalisés ou sont en cours.