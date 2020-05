La grande Une L'épidémie Covid-19 aurait débuté le 6 octobre selon une étude à laquelle a participé l’Université de La Réunion Des scientifiques de l’University College de Londres et de l’Université de La Réunion ont analysé plus de 7000 génomes du coronavirus responsables de la pandémie. Ils ont ainsi identifié 198 mutations dans le génome du virus Covid-19 au fil du temps, ce qui leur permet d’affirmer que l’épidémie aurait débuté aux alentours du 6 octobre. Par Charlotte Molina - Publié le Vendredi 8 Mai 2020 à 07:33 | Lu 2892 fois

"Nous confirmons que le SARS-Cov-2 a contaminé un hôte humain aux alentours d’octobre/novembre en Chine", indique le Professeur François Balloux, directeur à l’University College de Londres (UCL) sur son compte twitter.





We confirm that #SARSCoV2 jumped into humans ~Oct/Nov 2019 in China. The emerging genetic diversity of the virus we found in many countries recapitulates its global diversity, indicating that several countries were seeded multiple times, sometimes early on in the pandemic.

Le chercheur est à la tête d’une étude qui sera prochainement publiée dans la revue scientifique "Infection, Genetics, and Evolution" et qui porte sur la mutation du génome du Covid-19 à travers le temps et les régions du monde où il a été détecté.



L’analyse de plus de 7500 génomes du virus par l’University College de Londres, mais également par l’Université de La Réunion, a permis de mettre en lumière 198 mutations du Covid-19 chez les personnes infectées.



C’est en remontant le temps à travers ces mutations que les scientifiques ont conclu à une première transmission à l’homme aux alentours du 6 octobre 2019 en Chine. Pour l’heure, les estimations de l’Organisation Mondiale de la Santé avançaient une première contamination le 5 décembre 2019.



"Le concept d'un patient zéro n'existe pas"



Ces mutations du génome du Covid-19 ont parfois été retrouvées en grand nombre dans une même région ou un même pays, ce qui laisse apparaitre de multiples introductions du virus en plus des contaminations locales. Au lieu d’une seule personne contaminée (patient 0) ayant introduit l’épidémie, ces différentes mutations montrent que plusieurs porteurs du virus et de ses mutations l’ont introduit dans le territoire concerné. D’autant que les prélèvements les plus récents présentent un génome avec plus de mutations que les prélèvements plus anciens.



"Partout dans le monde, nous voyons d’importantes quantités de diversité génétique régionale, avec des introductions marquées et répétées dans de nombreux pays. Le concept d’un patient zéro n’existe pas", en conclut notamment Lucy Van Dorp, chercheuse à UCL ayant travaillé sur l’étude.

Around the world we see large amounts of regional genetic diversity with marked & repeated intros to many countries



Ces mutations n’impliquent pas forcément plus de danger



S’il est dans la nature des virus de muter, la plupart de leurs mutations n’ont aucun impact sur leur comportement.



Ici, l’étude a mis en lumière 198 éléments du génome du coronavirus ayant déjà subi des mutations indépendantes et récurrentes. Mais rien ne prouve pour l’heure qu’elles pourraient entrainer une plus grande contagiosité ou mortalité chez les patients atteints.



Il n’en reste que ces découvertes devraient permettre de mieux appréhender la création d’un vaccin et d’un médicament, comme l’indique l’étude "Emergence of genomic diversity and recurrent mutations in SARS-CoV-2" (Emergeance d’une diversité génomique et mutations récurrentes du SARS-CoV-2) .



