L'éphéméride

Par Carl Joseph - Publié le Jeudi 3 Février 2022 à 08:52

La veillée cyclonique a eu lieu devant le programme politique de LCI pour la nuit.. décalage horaire oblige 2h30 du matin, à l'horloge pour écouter Z....se justifier devant des invités abstentionnistes... dubitatifs, soupçonneux, méfiants, à crans et que sais-je encore...un panel qui représente la diversité de la France d'aujourd'hui. L'exclusion, le racisme ne vient pas du plateau de LCI. Et ne s'y trouve pas plus chez l'invité.." l'émotion n'est ni positive ni négative, c'est l'appréciation que l'on lui donne qui la rend telle" faut-il le rappeler... l'ouverture d'esprit et la générosité de vouloir tout dire pour faire comprendre, d'être pédagogique dans les explications dure tout le long du show de 3h qd même.. il faut avoir du fiel. Pour le réveil de ce matin, 8h ...on reste dans l'observation du temps météo..sur Sindni...les premières gouttes d'infiltrations au plafond de la SDB*... apparaissent dans l'Appt. Un rituel...pr mémoire 80% des recours en D.O. sur la Réunion, sont des problèmes d'infiltrations..les procédures durent jusqu'à 10 ans et plus.. dans mon immeuble , la résidence située sise en mon adresse de profil dure depuis 15 ans tant la passivité des copropriétaires est ancrée, crasse. "Lo fri a pain" acheté la veille sur le marché du Chaudron et non ramassé à terr' dan la kour du voisin i sora sakrifié zordi. Pou akonpagné in soce sardines pou des certains, ou le soce thon en miettes pou d'autre. Su in ri blan ek gro poi d" Cap.