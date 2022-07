A la Une . L'envahissant et dangereux escargot géant est de retour en Floride

C’est la troisième fois en 50 ans que l’escargot géant d'Afrique "attaque" la Floride aux Etats-Unis. Hormis sa voracité, il peut également présenter un danger pour la santé humaine. Par LG - Publié le Dimanche 17 Juillet 2022 à 15:42

Il peut faire la taille d’un poing d’un homme adulte. Le Lissachatina fulica, plus communément appelé escargot géant d'Afrique, est de retour en Floride.



Les premiers spécimens ont été signalés à la fin du mois de juin dans le comté de Pasco, au nord de Tampa. Le premier avait été trouvé par un jardinier le 23 juin.



Cette espèce représente une menace pour l’écosystème et les cultures agricoles. C'est aussi le cas pour la santé humaine.



L’escargot géant peut être porteur d’un ver parasite appelé ver pulmonaire du rat qui est capable de transmettre la méningite à l'homme, surtout chez les personnes fragiles. Si jusqu’à présent, "aucun du millier d’escargots capturés n’a le parasite, rassure Bill Kern, professeur à l’Université de Floride, il ne faut toujours pas les toucher ni les manger."



Trois ans pour être certain de son éradication



"Nous enquêtons actuellement sur l'espèce afin de déterminer le nombre d'escargots dans le comté de Pasco", a déclaré à la chaîne CNN Christina Chitty du Département de l'agriculture et des services aux consommateurs de Floride (FDACS). Une opération d'éradication chimique par pesticide a aussitôt été lancée pour traiter le sol. D'après le FDACS, il faudra attendre au moins trois ans pour être totalement sûr que tous les gastéropodes ont été éliminés.



Cette réapparition rappelle que la Floride est habituée à voir émerger dans ses espaces naturels des espèces envahissantes. C’était le cas des pythons birmans, des cochons sauvages ou encore des poissons-lions ces dernières décennies.



L’escargot géant d'Afrique fait partie des 100 "pires espèces envahissantes" selon l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN).