L'enseignant soupçonné d'attouchement parle de complot de ses élèves

Laurent G., professeur en mathématiques, était attendu ce jeudi devant le tribunal correctionnel de Saint-Pierre.



Le professeur était soupçonné d’avoir eu des gestes déplacés envers un élève alors qu'il enseignait dans un établissement scolaire de Saint-Pierre.



Les faits se sont déroulés entre août et décembre 2013. Il s'agissait là de la première année dans le métier d'enseignant pour cet ingénieur informaticien de 32 ans, informe le Quotidien.



A travers le pantalon, il aurait touché le sexe de l’un de ses élèves âgé de 12 ans à l'époque des faits et lui aurait donné 50 euros. L'enseignement racontera longuement à quel point l'exercice de son métier était rendu compliqué par l'attitude de ses élèves qui auraient comploté pour le faire craquer, selon lui. L'homme, qui estimait donc avoir été dépassé par une classe qui le poussait à bout, n’a pas convaincu le tribunal.



Le procureur a requis six mois de prison, l’interdiction d’exercer une activité le mettant en contact avec des mineurs et son inscription au fichier des auteurs d’infractions sexuelles. Délibéré jeudi prochain.