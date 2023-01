L’énième réforme des retraites :  "Nous serons ensemble pour défendre le pouvoir de vivre notre retraite dignement"

Après Balladur en 1993, Fillon en 2003 et 2010, Touraine en 2014, le gouvernement Borne a présenté son «plan» pour sauver les retraites des Français : décalage du départ à la retraite à 64 ans ; augmentation de la durée de cotisation à 43 ans (soit 172 trimestres) et une retraite à taux plein à 67 ans. Du déjà vu, entendu et vécu. De surcroit, cette réforme ne sera pas la dernière, comme l’a confirmé Bruno Le Maire, ministre de l’économie, ce mercredi 18 janvier 2023.



Notre système universel (pour tous les citoyens français) de retraites est un héritage né Conseil National de la Résistance en 1945. C’est surtout « un patrimoine pour ceux qui n’en ont pas », comme le rappelle France Stratégie dans sa note de 2020.



Nous sommes bien conscient.e.s que la vieillissement de la population s’accélère sur notre île et dans notre pays. Nous sommes bien conscient.e.s que les futurs actifs cotiseront de plus en plus tardivement aux caisses de retraites en raison d’un marché de l’emploi fragile, notamment dans les départements d’outre-mer. Nous sommes bien conscient.e.s que le système de retraites pèse lourd sur le budget de notre Etat.



Néanmoins, cette réforme, qui ne sera pas la dernière, doit-elle se faire maintenant dans un contexte social difficile où tous les curseurs sont dans le rouge ? Est-elle juste ? Pour les citoyen.ne.s engagé.e.s et concerné.e.s, clairement non !



A La Voix citoyenne – La Réunion nous demandons qu’une vraie réforme systémique des retraites soit mis au cœur des débats publics dans le cadre du Conseil National de la Refondation. Le système des retraites concerne toutes les générations de ce pays. Il faut par conséquent un consensus large sur cette question.



Il nous parait essentiel que les métiers ayant une pénibilité physique ou mentale, notamment les métiers générant des Troubles Musculosquelettiques, soient mieux pris en compte dans le calcul de retraite.



Enfin pour les femmes, nous souhaitons une meilleure prise en compte de leur carrière, qui sont trop souvent fragmentées.



Le 19 janvier, nous citoyen.ne.s, nous serons dans les rues pour défendre bien plus qu’une réforme des retraites juste. Nous serons ensemble pour revendiquer un modèle de société plus fraternel qui repose sur des liens forts de respect et de solidarité entre chaque génération. Nous serons ensemble pour défendre le pouvoir de vivre notre retraite dignement.