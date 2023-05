A la Une . L'enfeu fait son entrée au cimetière de Bois rouge pour pallier la saturation

Face au problème de saturation de son cimetière intercommunal, la CINOR présente à ses administrés les enfeus, des sépultures verticales qui permettent de répondre au manque d’espace. Par LG - SI - Publié le Vendredi 12 Mai 2023 à 14:38

Début 2024 à Sainte-Marie, il sera possible d’être inhumé dans un enfeu. Ce procédé n’est pas dans les habitudes d’inhumation mais la saturation des cimetières est telle que les collectivités locales tentent de trouver la parade.

Destiné à recevoir un cercueil, un enfeu est une case funéraire aménagée en surélévation par rapport au sol. Ceux de Sainte-Marie s'élèveront sur trois niveaux. L'enfeu est une case monobloc proposant un système de fermeture frontale dont l'étanchéité est assurée par un joint en mousse ou autre. Le corps est conservé dedans pendant une durée de cinq ou dix ans et après ce délai, les familles ont la possibilité de faire incinérer les restes si elles désirent utiliser l'emplacement pour une nouvelle inhumation.



L'enfeu doit être équipé d'un bac de rétention, d'une poudre organique permettant l'absorption des fluides. Pour des raisons d'hygiène, l'enfeu doit obligatoirement être équipé d'un système de filtration et d'épuration pour les gaz. Cette sépulture funéraire est dotée d'une tablette pour le fleurissement.



Ce vendredi matin au cimetière intercommunal de Bois Rouge à Sainte-Marie, le président de la CINOR Maurice Gironcel et le maire Richard Nirlo ont présenté ce nouvel équipement qui est en train d’être posé au fil des jours. Les travaux débutés en janvier doivent durer douze mois.



Ces nouveaux emplacements verticaux permettront de proposer de nouvelles places dans un cimetière arrivé à saturation depuis quelques années déjà.



Et un nouveau cimetière à Sainte-Suzanne



Depuis 2016, explique la CINOR, des travaux de préfouilles ont été entamés au sein du cimetière et ont permis d'obtenir des emplacements supplémentaires sur un site particulièrement rocheux.



En septembre 2021, des travaux de préfouilles et de compactage ont été réalisés, ce qui a permis de dégager une cinquante d’emplacements pleine terre supplémentaires.



Fin novembre 2021, la saturation du cimetière devenait une réalité. Il ne restait alors aucun emplacement disponible sauf à dénaturer le caractère paysager du site via la suppression d'arbres. C’est donc la solution de l’enfeu qui a été privilégiée.



La mise en exploitation des 150 enfeus se fera début 2024. Les prix pourraient aller de 400 euros pour 15 ans à 1500 euros pour une concession de 30 ans.



Toujours dans cette logique de répondre à la demande des familles qui font le choix de l’inhumation plutôt que de la crémation, "un cimetière va être créé à Sainte-Suzanne sur huit hectares", dévoile le maire Maurice Gironcel.



"Aujourd’hui, contrairement aux idées reçues, c’est entré dans les mœurs", indique Maurice Gironcel en évoquant le fait que les familles réunionnaises, et ce malgré le poids de la religion, se tournent de plus en plus vers la crémation. Ce nouvel équipement à Bois rouge vient ainsi élargir les options disponibles.