L'enfer social...de la France

L'enfer social n'est pas dans les collectivités... mairies , régions où départements.

Le diable 😈 est absent !



Jugez donc :

+40% de recrutement entre 2000 et 2020.

+ de 400 000 recrutements sur en gros plus de 2000 O00 d'effectifs.

Quand on sait, dans le même temps, que certaines municipalités de Gauche pour la plupart et principalement dans la région parisienne rechignent voire établissent un rapport de force avec l'État et les Préfets pour appliquer l'obligation des 35h/semaine dont certains ne font même pas, pour un salaire plein, bien évidemment.*



No comment.

(Résumé d'informations de LCI dans une émission).



* Ces municipalités considèrent que c'est un progrès social. Soit ! Mais l'égalité de droits alors ?

Dans leur rapport de force aux injonctions des circulaires préfectorales, ces municipalités proposent en échange et comme complément de services, des stages de Yoga..ou sur d'autres thèmes.



Pas con!



Dans la fonction publique de l'État et dans l'éducation nationale que je connais bien, c'était pas mieux, au catalogue du plan de formation académique agréé par le Recteur et par toutes les instances de consultation, on proposait, des stages en œnologie, entre autres, bien évidemment en déduction de son temps de service. Craché juré !



Nb. Les stages énumérés au plan de formation académique, sont par catégories, certains pour tous. Celui intitulé "Œnologie"était réservé aux chefs d'établissements.