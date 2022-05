Législatives

"L’énergie solaire Oui mais dans le respect de notre biodiversité et de nos paysages"

Communiqué de Vincent Defaud, candidat du Pôle Ecologiste sur la 2e circonscription de La Réunion :

- Publié le Jeudi 19 Mai 2022 à 14:49

La presse du jour a révélé qu’un projet de centrale solaire porté par la multinationale TotalEnergies est pour l’instant à l’arrêt à Cambaie. En effet, une plante protégée et en danger d’extinction est menacée de destruction puisqu’elle est présente sur ce site.

Rappelons que les écologistes sont bien entendu favorables à l'énergie solaire et aux énergies renouvelables pour atteindre la souveraineté énergétique de La Réunion. Accompagné par des mesures fortes d’économies d’énergie, en instaurant une politique volontariste de sobriété énergétique, le recours aux énergies renouvelables permettra de sortir notre île de notre dépendance au tout pétrole et aux énergies fossiles responsables du réchauffement climatique qui aura des conséquences dramatiques localement (risque de submersion de notre littoral en particulier).



Pour cela, les panneaux photovoltaïques doivent se déployer sur les toitures (logements, parkings, bâtiments publics, industriels et d'élevage). Cependant les autorités doivent veiller à interdire strictement toute implantation de panneaux photovoltaïques dans les espaces naturels et agricoles de nos territoires dans l’objectif de sauvegarder notre biodiversité et nos paysages exceptionnels.

De grâce, ne dénaturons pas La Réunion.



Vincent Defaud,

Membre du Conseil Exécutif de Génération Ecologie, chargé des Outre-mer.

Candidat du Pôle Ecologiste sur la 2e circonscription de La Réunion