L’emploi salarié repart à la hausse au 3ème trimestre 2020 à La Réunion

Après deux trimestres consécutifs de baisse, l’emploi salarié repart à la hausse : + 1,6% par rapport au trimestre précédent, et 4200 emplois créés en un trimestre, indique la toute dernière de conjoncture de l'INSEE Réunion.



De fait, il se situe même légèrement au-dessus de son niveau de la fin 2019, avant la crise. La Réunion est la seule région française dans ce cas. La hausse concerne davantage le secteur privé (+ 2 %) que public, et touche quasiment tous les secteurs d’activité.



Malgré ce rebond de l’emploi au troisième trimestre, le commerce, le transport et l’hébergement-restauration n’ont pas retrouvé leur niveau d’activité de la fin 2019 : au total, 1000 emplois ont été perdus dans l’ensemble de ces trois secteurs. Et l’emploi reste soutenu par le recours à l’activité partielle : en octobre, le nombre d’heures rémunérées est inférieur de 1% à son niveau de l’année précédente.



Les créations d’entreprises sont dynamiques



Par ailleurs, au troisième trimestre, après le confinement, les personnes sans emploi et souhaitant travailler se sont remises à rechercher activement un emploi. En conséquence, le taux de chômage au sens du Bureau international du travail (BIT) réaugmente pour s’établir à 1% fin septembre, soit un niveau proche de celui de la fin 2019. C’est le cas également pour le sous-emploi qui concerne 9% des personnes en activité.



Autre signe de reprise de l’activité, les créations d’entreprises sont dynamiques au troisième trimestre à La Réunion : + 10% entre avril et septembre par rapport à l’année précédente, contre seulement + 1 % au niveau national.