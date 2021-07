A la Une .. L’emploi salarié en hausse de 1% au premier trimestre à La Réunion

L'Insee fait le point sur la conjoncture économique à La Réunion sur les trois premiers mois de l'année 2021 : L'emploi salarié continue de croître dans plusieurs secteur et se maintient dans le commerce ou la restauration durement impactés par la crise sanitaire. Il y a aussi une augmentation d'autorisations de construction des logements individuels et de la création d'entreprises. Par Nicolas Payet - Publié le Mercredi 7 Juillet 2021 à 10:54

L’économie réunionnaise résiste au 1ᵉʳ trimestre 2021 aux nouvelles mesures de restriction sanitaires mises en place à partir de février. Ainsi, l’emploi salarié continue de croître (+ 1,0 % après + 1,3 % au trimestre précédent), soit une création nette de 2 600 emplois. Le secteur privé porte l’essentiel de cette croissance (+ 1,4 %), en particulier dans les services aux ménages et aux entreprises, la construction et l’industrie. Cependant, certains secteurs souffrent des mesures de restriction, en premier lieu l’hébergement-restauration.



En effet, la fréquentation touristique est de nouveau en berne à partir de février (motifs impérieux pour voyager). Pour autant, dans l’hébergement-restauration comme dans le commerce ou les transports, secteurs les plus exposés aux restrictions induites par la crise sanitaire, l’emploi résiste grâce au recours aux dispositifs d’activité partielle.



En lien avec la bonne orientation de l’emploi salarié, le chômage se stabilise au 1ᵉʳ trimestre et concerne 18 % de la population active, soit une part moindre qu’avant la crise. Bien qu’un peu moins nombreuses que le trimestre précédent, les créations d’entreprises se maintiennent à un niveau très élevé.





Fin mars 2021, 270 200 salariés travaillent à La Réunion, secteurs privé et public confondus. Le nombre d’emplois salariés continue d’augmenter au 1ᵉʳ trimestre 2021, avec 2 600 emplois supplémentaires par rapport au 4ᵉ trimestre 2020. Même si cette hausse est moins forte qu’au trimestre précédent (+ 1,0 % contre + 1,3 %), le marché du travail reste bien orienté et résiste pour l’instant aux conséquences des nouvelles restrictions sanitaires en vigueur à partir du 11 février 2021.

De la fin 2019 à fin mars 2021, 6 800 emplois salariés sont créés à La Réunion. Au niveau national, l’emploi n’a pas encore retrouvé son niveau d’avant la crise sanitaire : fin mars 2021, il se situe à un niveau comparable à celui de début 2019.



Le nombre d’heures de travail rémunérées pâtit des restrictions sanitaires en avril



Pour autant, la dégradation de la situation sanitaire en début d’année 2021, qui a entraîné la mise en place progressive de nouvelles restrictions, nuit à l’activité économique dans certains secteurs. Ainsi, le nombre d’heures de travail rémunérées n’augmente que de 3 % en mars, alors qu’en janvier et février il se situait 5 % au-dessus de son niveau de 2019.