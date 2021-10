Economie L'emploi salarié en hausse au second trimestre à La Réunion

Au 2e trimestre 2021, l’économie réunionnaise réussit à surmonter le durcissement des mesures de restrictions sanitaires : après un tassement en avril et mai, le volume d’heures de travail rémunérées augmente de nouveau en juin et en juillet et se situe au-dessus du niveau de 2019. Par NP - Publié le Jeudi 14 Octobre 2021 à 07:27

L’emploi salarié augmente fortement par rapport au trimestre précédent : + 1,1 %, soit 2 900 emplois créés. Cette hausse est d’abord due à une augmentation du nombre d’apprentis qui se poursuit : au 2e trimestre, 1 200 contrats d’apprentissages sont signés ou prolongés. Elle s’explique aussi par l’emploi intérimaire qui reste très dynamique, par une augmentation du nombre de contrats aidés, ainsi que par la poursuite de la hausse de l’emploi dans les services, tant marchands que non marchands. Dans les transports et l’hébergement-restauration, l’emploi reste stable grâce aux dispositifs d’activité partielle. Cependant, le volume d'heures rémunérées dans ces secteurs est en baisse par rapport au niveau d’avant-crise.



La baisse du chômage entamée depuis 2018 se poursuit : le taux de chômage s’établit trois points au-dessous de son niveau d’avant crise, à 17 % de la population active.



Les créations d’entreprises atteignent un niveau record ce trimestre. Les autorisations de construire et les mises en chantier de logements progressent fortement sur un an.



En revanche, l’activité reste limitée dans le secteur du tourisme, davantage exposé aux restrictions sanitaires. La fréquentation touristique dans les hôtels baisse ainsi de 38 % au 2e trimestre par rapport à la même période en 2019.