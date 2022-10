A la Une . L’emploi salarié en augmentation sur l’île au deuxième trimestre

Dans son dernier rapport sur la conjoncture à La Réunion, l’INSEE révèle que 1800 emplois ont été créés dans le département au cours du deuxième trimestre. Malgré le contexte, le secteur privé reste dynamique tandis que l’emploi public est en recul. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mardi 11 Octobre 2022 à 10:52

Alors que le contexte pourrait laisser penser le contraire, l’emploi salarié poursuit sa progression dans l’île. Au cours du 2e trimestre 2022, près de 1800 emplois ont été créés à La Réunion, soit trois fois plus que le trimestre précédent. Fin juin 2022, 282.900 salariés travaillent à La Réunion, secteurs privé et public confondus.



Le deuxième trimestre 2022 a vu la fin de l’état d’urgence sanitaire, mais reste marqué par les inquiétudes, notamment énergétiques. Pour cette raison, la croissance de l’emploi reste plus faible que l’année dernière, environ 3000 créations par trimestre, mais au-dessus de la moyenne nationale où l’augmentation des prix est plus forte.

Le privé reste dynamique



Lors du 2e trimestre, le secteur privé a créé 2.200 emplois, soit 700 de plus que le trimestre précédent. Cette hausse est en partie due à la croissance du nombre d’apprentis. À l’inverse, l’emploi public a perdu 500 emplois avec notamment la fin des contrats aidés non marchands "Parcours emploi compétence" (PEC).



C’est dans l’hébergement-restauration (+500) et le commerce (+400) que le plus grand nombre d’embauches ont été enregistrées. Des chiffres qui confirment que le tourisme a retrouvé son niveau d’avant crise. Les volumes d’heures rémunérées se situent nettement au-dessus de leur niveau d’avant crise : + 20 % dans l’hébergement-restauration et + 14 % dans le commerce par rapport à juillet 2019.



Dans les services aux ménages, l’emploi repart à la hausse (+ 300 emplois) après une baisse au trimestre précédent (- 300). Cette hausse est portée par les salariés des particuliers-employeurs. L’emploi ralentit dans les services aux entreprises : + 200 emplois hors intérim, contre plus de 300 emplois créés chaque trimestre auparavant. Pour le troisième trimestre consécutif, l’emploi augmente de 100 emplois dans le secteur de l’information et communication.



L’emploi industriel hors intérim est particulièrement dynamique ce trimestre (+ 400 emplois), quelle que soit la filière : industrie agroalimentaire, fabrication de produits industriels, raffinage. Dans la construction, l’emploi hors intérim augmente également (+ 100 emplois) après une baisse au trimestre précédent (- 100 emplois).

Le chômage reste stable, les créations d’entreprises diminuent



Au 2e trimestre 2022, le taux de chômage au sens du Bureau international du travail (BIT) s’établit en moyenne à 19 % de la population active, comme au trimestre précédent. Depuis fin 2020, le chômage est quasi stable : il oscille entre 17 et 19 %, à un niveau bien en deçà de sa valeur de fin 2018 (24 %). Cette baisse du chômage depuis 2018 est à relier au fort dynamisme de l'emploi. Au niveau national, le chômage concerne 7,4 % de la population active au 2e trimestre 2022.



Les créations d’entreprises (y compris les microentreprises) dans l’ensemble des secteurs marchands non agricoles diminuent par rapport au 1er trimestre de l’année, aussi bien à La Réunion (- 7 %) que dans l’Hexagone (- 3 %).



Le recul des créations d’entreprises est marqué à La Réunion dans les secteurs de la construction (- 16 %), des autres services (- 7 %) et dans le "commerce, transports, hébergements et restauration" (- 4 %). À l’inverse, les créations d’entreprises sont en hausse dans l’industrie (+ 6 %).



Les créations sous le statut de microentreprises baissent par rapport au 1er trimestre 2021 (- 4 %), mais restent majoritaires : elles représentent 56 % des créations du 2e trimestre 2022. Au niveau national, la baisse est un peu plus accentuée sur le statut de microentreprise (- 5 %).





Gaëtan Dumuids