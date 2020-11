L’emploi à domicile, la FEPEM répond à vos questions dans l’Ouest

En plein essor à La Réunion, le secteur des particuliers employeurs regroupe des emplois familiaux (hors gardes d’enfants à domicile), des emplois de gardes d’enfants à domicile et des emplois d’assistantes maternelles. À La Réunion en 2018, la FEPEM compte près de 34 000 particuliers qui emploient à domicile plus de 22 000 salariés. Ces emplois concernent déjà près de 9 200 particuliers employeurs et près de 4,1 millions d’heures de travail réalisées sur la zone d’emploi du Territoire de la Côte Ouest.



La FEPEM travaille régulièrement avec les pouvoirs publics, avec un seul objectif : la défense d’un modèle économiquement et socialement vertueux et singulier. Pour pérenniser ce modèle d’emploi, des dispositifs clairs et adaptés aux besoins des citoyens doivent être mis en place.

Depuis le 1er janvier 2020, la déclaration au Chèque Emploi Service Universel ou CESU est désormais le seul mode de déclaration autorisé dans les DROM (décret n° 2019-613 du 19 juin 2019) pour tous les particuliers employeurs (hors garde d’enfant : Pajemploi). En effet, harmoniser les pratiques de l’utilisation du CESU sur l’ensemble du territoire, devrait ainsi permettre aux particuliers employeurs et à leurs salariés de sécuriser davantage leur relation de travail en encadrant les droits et obligations de chacun.



La FEPEM et les acteurs du secteur de l’emploi à domicile (IPERIA et IRCEM) ont créé le Réseau Particulier Emploi, groupement d’intérêt économique qui permet d’informer et conseiller le particulier employeur et son salarié dans leur relation contractuelle, dans leurs démarches administratives : Recrutement, contrat de travail, utilisation du Chèque Emploi Service Universel (CESU), application des conventions collectives, professionnalisation, protection sociale…



C’est avec les collectivités locales, premier acteur de proximité, que le secteur de l’emploi à domicile souhaite accompagner la création d’emplois déclarés, utiles et solidaires, pour améliorer la vie quotidienne de la population. Grâce au partenariat établi depuis de nombreuses années avec la Mairie de Saint-Paul, La FEPEM Réunion à travers le réseau particulier emploi propose prochainement par visio conférence ou en direct dans son nouvel espace situé au Centre d’affaires LIZINE de Savanna Saint-Paul, des réunions-ateliers dont le thème est dédié au « CESU/CESU + comment ça marche ? »



Afin d’accompagner les particuliers employeurs et simplifier leur démarche, la FEPEM (Fédération des Particuliers Employeurs de France) organise ses rencontres en direct à Saint-Paul ou par Visio-conférence :

– le mercredi 25 novembre à 9h

– le vendredi 27 novembre à 13h30

– le mercredi 2 décembre à 9h

– le vendredi 11 décembre à 13h30



Inscription obligatoire (places limitées)

L’inscription est à effectuer auprès d’Aurélie Carpy, animatrice régionale, par téléphone au 0692 80 92 80 ou par email iledelareunion@particulieremploi.fr