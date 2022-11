“L’emploi à domicile : comment ça marche ?”

En plein essor à La Réunion, le secteur des particuliers employeurs regroupe des emplois familiaux (hors gardes d’enfants à domicile), des emplois de gardes d’enfants à domicile et des emplois d’assistantes maternelles.Dans l’héxagone, les particuliers employeurs versent 8,6 milliards d’euros de salaires et de cotisations par an et déclarent 1,7 milliard d’heures.Afin d’accompagner les particuliers employeurs et simplifier leur démarche, la FEPEM (Fédération des Particuliers Employeurs de France) organise une réunion d’information gratuite le vendredi 16 décembre de 10H00 à 12H00 à Savanna afin d’évoquer l’essentiel à connaître dans la relation de travail entre particuliers : les différents modes d’intervention, les aides, les droits et les devoirs, le contrat de travail, la déclaration, la rémunération, les différents congés…Pour assister au dispositif, l’inscription est obligatoire à l’adresse mail suivante : iledelareunion@particulieremploi.frRéunion d’information gratuite – places limitéesVendredi 16 décembre 2022 de 10H00 à 12H00ESPACE PARTICULIER EMPLOI : au Centre d’affaires Clos à Savanna 15 rue Jules Thirel 97460 – Saint-Paul