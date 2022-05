A la Une .. L'émission Star Academy revient : C'est le moment de vous inscrire au casting

La nouvelle vient de tomber, la Star Academy revient sur TF1 après une pause de 14 années. Nikos Aliagas reprendra du service dès la première émission prévue en septembre prochain. Par Nicolas Payet - Publié le Jeudi 5 Mai 2022 à 15:43

C'est au cours de l'émission Koh Lanta, ce mardi, que le retour officiel de la "Star Ac", prévu dans quelques mois, a été annoncé.



Une vidéo a été diffusée, ouvrant officiellement la saison du casting de ceux et celles qui deviendront peut-être les vedettes de la chanson française, du théâtre et de la danse de demain. Grégory Lemarchal, Jenifer, Nolwenn Leroy ou encore Olivia Ruiz doivent le lancement de leur carrière à leur passage dans ce célèbre télé-crochet devenu culte.



Quelques nouveautés sont à prévoir : la durée de la saison, entre 10 et 12 semaines, contre 17 lorsque l'émission a été lancée en 2001. Côté chorégraphe, pas de Kamel Ouali ni d'Armande Altaï, des recrutements sont en cours actuellement pour dénicher les nouveaux profs de danse.

Des changements et des fondamentaux



Reste à savoir si les émissions quotidiennes qui devraient être maintenues seront diffusées sur TMC, la grille de programmation de TF1 étant chargée aux heures de grande écoute de début de soirée. Autre inconnue, la venue de stars internationales qui constituait des points forts des années précédentes. Les budgets de la saison qui s'annonce à l'automne métropolitain sont en cours de discussion et seraient plus serrés que par le passé, indique la presse nationale.



Les fondamentaux restent cependant de mise et, notamment, l'animation de l'émission confiée à nouveau à Nikos Aliagas qui aurait accepté de rempiler. Le chef d'orchestre de la première académie musicale de France ne devrait cependant pas présenter les émissions quotidiennes, seulement celle du prime time hebdomadaire.

La ménagère de 50 ans, cible privilégiée par la chaine privée



Le décor emblématique des répétitions des candidats restent inchangé. Les séances se dérouleront au château des Vives-Eaux de Dammarie-les-Lys en Seine-et-Marne (77).



La Star Academy a été lancée en 2001. Après huit saisons sur TF1 et une sur NRJ 112, elle s'est arrêtée en 2013. La diffusion des émissions célébrant ses 20 ans ont connu un vif succès, en particulier chez la ménagère de 50 ans, une des cibles commerciales visées par la chaine privée, alors convaincue de relancer le programme.