L’emblématique "sarèt bèf” s’attache à nous faire voyager dans le temps

Totalement dévoué à la tradition, de nous faire revivre tout un pan majeur de l’histoire sucrière, faire partager au plus grand nombre. C'est le défi lancé du jeune charretier de St-Leu. Tout en prenant le chemin de la mémoire, "li la ménaz son sarèt bèf po bat' karé dan’ tan lontan”, sous le regard illuminé et protecteur de l'étoile du matin (Stella Matutina).



Passion des bœufs et des charrettes, ce jeune St-Leusien, a décidé de se nourrir de cet héritage ancestral, afin de le mettre à valeur et de prendre soins, tout en proposant aux enfants, aux touristes, aux associations culturelles et cultuelles, diverses balades "dan' sarèt bèf" lors des festivités. Alors qu'aujourd'hui, la charrette attelée à des bœufs est devenue très rare sur nos routes.



Pourtant, dans un passé récent, elle a joué un rôle important dans l'économie sucrière à la Réunion. Elle a été longtemps vers le 19-ème siècle, le seul moyen de transport de la canne à sucre à l'usine, avant l'arrivée des camions, des tracteurs, cachalots par la suite, et elle a été aussi dans le passé, un moyen de transport de marchandises, fumier, bois, paille de canne, du maïs, coraux, défilés de mariages... etc.



-Une nouvelle vie pour la vieille charrette-



Pour remémorer ce patrimoine. Le jeune charretier n'a pas hésité à mettre la main à la pâte pour redonner vie à une vieille charrette abandonnée, rouillée dans une cour familiale, après des longues recherches sur l'île surtout aux abords des usines sucrières.



Dès lors débusquée, une nouvelle vie s’ouvrait pour cette charrette, qui prenait aussi forme au fur et à mesure. Puisque des nombreux travaux ont été entamés sur le chariot durant plusieurs mois. Soudage du caisson en fer qui a été consolidé avec une l'armature renforcée et un habillage en bois au fond de la caisse. Ensuite, le déblocage des moyeux aux essieux des roues en raison de la rouille, changement l'enveloppe des roues, refaire une beauté en peinture et de décoration de couleur rouge et vert, restaurer le "laryaz"(frein) qui a été refait à neuf, ainsi que le "brankar et le zouk" dont le bœuf sera attelé pour tracter la charrette. Sans oublier le "sabouk" dont il ne s'en sert pas.



Cependant, le choix de l'animal a été long et difficile raconte-t-il. Car, il a fallu trouver un jeune taureau qui convenait le mieux au tractage de la charrette, surtout obéissant lors du dressage. Sa morphologie, les cornes, la tête, l'encolure, son mental, sa robe claire tacheté marron à la tête, font partis des critères du bon choix de l'animal, amuse-t-il à dire.



-La fierté de tout un quartier-



Le choix terminé, commence l'éducation de la bête qui a duré là encore plusieurs semaines. Cela a débuté par lui donner un nom, le répéter à chaque nécessaire, le toucher, le caresser, lui donner à manger, lui mettre le licol, marcher à côté de lui, lui montrer l'autorité du maître, le récompenser à chaque fois pour son obéissance, sa bonne conduite... Lui commander : le "dia co li " ou "marché "pour faire avancer la bête, "Oh, la" pour s'arrêter, rapporte-t-il encore. Et d’insister sur l'importance du langage vocal, pour dresser l'animal. Précisant, de toujours s'adresser à l'animal à voix haute dès les prémices de l’éducation pour montrer son autorité.



Actuellement le dressage terminé, il préfère murmurer au creux de l'oreille de sa bête pour la faire avancer, reculer ou de s'arrêter. Et, il récompense l'animal par des petits morceaux de sucre dissimulés dans sa poche.



-Le symbole de la canne à sucre au patrimoine mondial de l’Unesco-



Á présent, flambant neuve et tout en couleur, sa charrette est devenue fonctionnelle. Elle fait même la fierté du quartier. Elle est devenue aussi un joyau pour tous. D'ailleurs même les collectivités dont les municipalités de St-Leu, Bras-Panon et les associations font même appels à ses services à l'occasion des festivités et surtout "mariaz kom dan' tan lontan, dan' sarèt" sans oublier le défilé du Dipavali (fête de la lumière) …etc.



Pour terminer, puisque chaque bien patrimonial est un témoin qu’il faut sauvegarder, faire vivre et mettre en valeur. Il est en notre devoir aussi, d’œuvrer collectivement à la restauration, la préservation et à la valorisation de ce patrimoine. Cette tradition ancestrale que nous avons hérité, demeure une extraordinaire richesse pour la Réunion, tant que l'étoile du matin continuera de briller de ses mille feux. En attendant peut-être qu’un jour, la charrette bœuf, symbole de la canne à sucre figurera sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco.