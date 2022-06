L’embarras de l’Allemagne face à la Russie ou l’histoire de deux grands amis richissimes

Gerhard Schröder qui a refusé de quitter la président du comité des actionnaires de Nord Stream AG, le gazoduc controversé entre la Russie et l'Allemagne, préside la conseille de surveillance de groupe gazier Rosneft deuxième groupe pétrolier Russe et dont Vladimir Poutine détiendrait 94 % .... Chancelier social-démocrate entre 1998 et 2005, Gerhard Schröder est connu pour avoir transformé le marché du travail avec les contrats de travail précaires. Mais il est aussi le père du gazoduc Nord Stream 2. Aujourd’hui, il est à la tête des conseils d’administrations de Rosneft et Gazprom.



La première est une société d’Etat russe, deuxième plus gros producteur de pétrole en Russie derrière Gazprom, qui est aussi un géant du gaz. Vous comprenez pourquoi l’Allemagne était fébrile au début de la guerre en Ukraine et qu’elle est tenue . C’est effectivement en 2005, juste après avoir perdu le poste de chancelier après des élections au coude à coude avec la CDU d’Angela Merkel, Schröder devient président du conseil de surveillance du consortium Nord Stream.



Lancé en 1997, le projet Nord Stream 2 a été porté pendant des années par Poutine et Schröder, devenus des très grands amis, malgré les critiques venues de toute part. Derrière ce projet Nord Stream 2 à 10 milliards d’euros, on retrouve Gazprom, le géant russe des énergies pour 51% ; les allemandes BASF et Eon pour chacune 20%, la néerlandaise Gasunie pour 9% et GDF Suez pour le symbole. Or, pour de nombreux détracteurs, ce projet gazier est plus diplomatique que nécessaire d’un point de vue économique.



Le fait est que Schröder a quitté l’Etat allemand pour Gazprom et donc, le Kremlin ! Lorsque Poutine tombera nous découvrirons qu’il était l’un des hommes les plus riches du monde.