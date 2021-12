L'éléphante de mer a repris le large

"Elle a pu reprendre sa route vers son habitat naturel, mais il est aussi possible qu'elle soit encore dans les parages. Si vous l'observez en mer ou sur une plage, pensez à contacter le numéro de veille échouage pour que l'on puisse suivre la situation. 06 92 65 14 71", demande l'association. Attention par contre à ne pas approcher l'animal sauvage le cas échéant, pour sa tranquillité mais aussi pour éviter le risque de morsure.Pour rappel, le mammifère marin a été aperçu pour la première fois dimanche matin, coincé dans les rochers au niveau de la Grande-Chaloupe. Après une remise à l'eau , l'éléphante de mer baptisée Noëlle par les Zinfonautes a de nouveau été aperçue près des côtes ce mercredi, et se trouvait hier au port de La Possession Consulté par l'association Globice, un spécialiste des phocidés a émis l'hypothèse que l'animal était dans une phase normale de mue et tentait de trouver "un endroit paisible" pour changer de pelage.