La grande Une L’éléphant de mer observé près des côtes depuis hier soir

Après une opération de sauvetage réussie dimanche dernier, le mammifère marin est de nouveau aperçu à proximité du rivage, entre La Possession et Le Port, depuis hier soir. Par Sophie Fontaine - Publié le Jeudi 30 Décembre 2021 à 11:04

La femelle éléphant de mer échouée dimanche dernier se trouve toujours dans la zone. Elle est observée depuis hier soir près des côtes, entre La Possession et Le Port.



À ce stade, difficile de faire un bilan de santé. Le mammifère marin pourrait être mal en point ou chercher simplement à se reposer avant de reprendre le large.



Les équipes de Globice se rendent sur place et appellent à la vigilance : il ne faut en aucun cas s’approcher, cela pourrait le perturber et détériorer son état. Le phoque pourrait en outre mordre s'il se sent menacé.









Stéphane Pierrard sur place



Voici le communiqué de Globice :



L'éléphante de mer secourue dimanche 26 décembre à été de nouveau observée ce matin vers 8h30 au niveau du Port, échouée sur la plage puis nageant à quelques mètres du rivage. Elle semble présenter des signes de faiblesse.



Cela dit, il est commun chez ces animaux de s'échouer sur les rivages pour se reposer. Il est important de laisser un espace de tranquillité à cette femelle, et ne pas s'en approcher afin d'éviter de la stresser. Des risques de morsure, potentiellement graves, peuvent être également encourus en cas d'approche de l'animal. Nous appelons donc la population à se tenir à distance. Un suivi de l'animal sera effectué par le Réseau Échouage.



En cas d'observation de l'éléphante de mer échouée sur la plage dans les jours à venir, merci de contacter Globice au 06 92 65 14 71.