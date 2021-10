A la Une . L'élection municipale à Saint-Pierre confirmée par le Conseil d'Etat

Les requêtes en annulation déposées par Jean-Gaël Anda, Brigitte Hoarau et Emmanuel Doulouma ont été rejetées. Publié le Samedi 2 Octobre 2021

Après le tribunal administratif, les adversaires de Michel Fontaine avaient porté leurs recours devant le Conseil d’Etat.



Jean-Gaël Anda, Brigitte Hoarau et Emmanuel Doulouma pointaient notamment des irrégularités autant sur le financement de la campagne du représentant LR local qu’au moment du dépouillement.



Par une décision tombée le 29 septembre dernier, le Conseil d’Etat a rejeté ces requêtes et a donc confirmé l’élection de Michel Fontaine.