L'église de Bruno Picard met (encore) ses fidèles à contribution

Sur le sujet :

Le 8 juillet dernier, à l'issue de sa garde à vue , Bruno Picard et le mouvement religieux Extravagance étaient mis en examen et placés sous contrôle judiciaire, avec obligation de verser une caution : respectivement 30.000 et 60.000 euros.Cette somme devait être versée avant le 30 octobre dernier.Selon nos informations, le mouvement religieux a fait appel à la générosité de ses fidèles pour réunir les 45.000 euros qui manquaient à l'appel, deux jours avant la date fatidique.Dans un courrier adressé le 29 octobre dernier, les membres ont été informés que les demandes de prêt afin de réunir la somme n'avaient pas été accordées."Les finances de l’église nous permettent tout juste de satisfaire les charges minimales pour son fonctionnement, nous sommes reconnaissants à Dieu pour cela ainsi qu’à chacun d’entre vous pour votre fidélité. Néanmoins nous n’avons pas été en capacité d'épargner davantage et ainsi provisionner la somme manquante pour la caution", indiquaient les gestionnaires de l'église en l'absence de Bruno Picard, interdit de gérer dans le cadre de son contrôle judiciaire.Il restait donc à Extravagance deux solutions : mettre la clé sous la porte ou solliciter ses fidèles sous la forme d'un prêt ou d'un don, ne dispensant néanmoins pas les fidèles du versement de leur offrande mensuelle. "Nous sommes conscients que la situation presse et pourrait paraitre impossible mais Dieu...Nous sommes convaincus que Son Eglise doit continuer et nous sommes au front en comptant sur Sa grâce. Nous croyons qu’Il est le Dieu des miracles et nous lui faisons confiance, malgré les circonstances", argumentait l'équipe pastorale.L'appel aurait été entendu et la somme réunie.Le prochain rendez-vous de l'église protestante est fixé le 26 novembre prochain à la Chambre de l'instruction qui doit infirmer ou confirmer la mise en examen de l'église en tant que personne morale. Par la voix de son avocat, Me Alain Rapady, une requête en nullité a été introduite auprès des magistrats de l'instruction.Un peu plus tôt, c'est le contrôle judiciaire et le versement de la caution qui avaient été contestés, sans succès.