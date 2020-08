Société L’église Ste-Agathe reste au coeur de la Plaine-des-Palmistes

Après des mois de suspense, le nouveau maire veut que l’église Ste-Agathe reste au centre de la Plaine-des-Palmistes. En concertation avec les autorités ecclésiastiques, l’édifice devrait être réhabilité et peut-être même agrandi. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mercredi 5 Août 2020 à 16:23 | Lu 224 fois





L’ancienne municipalité dirigée par Marco Boyer voulait détruire l’édifice religieux construit au début ses années 70 afin d’en bâtir un nouveau. L’ancien maire s’était appuyé sur 3 rapports qui évoquaient un risque d’effondrement de la structure. Une décision qui avait suscité un émoi dans la ville. Monseigneur Aubry



"On veut juste ramener le calme autour de cette affaire. Il y a un gros problème de communication autour" explique Joan Doro, 4e adjoint à la mairie, délégué au service technique, travaux et infrastructures. L’élu confirme que l’actuelle municipalité souhaite trouver une solution autour de ce problème "qu’elle a hérité".



Mais la mairie ne compte pas prendre la décision seule. Les trois rapports ont été envoyés au comité paroissial et à l’évêché. Ces derniers ont déjà conseillé d’interdire l’accès au premier étage. Un quatrième rapport pourrait être commandé et la décision finale sera prise entre toutes les parties.



Selon Joan Doro, l’origine des problèmes de structures remonte à 2012. Le curé d’alors avait ordonné de nouveaux travaux qui ont fragilisé l’édifice. Le bâtiment, de forme octogonale, comprenait en son centre une grande épaisseur de béton qui faisait office à la fois d’autel et de point d’accroche aux piliers. Une fois ce point d’ancrage retiré, c’est tout l’édifice qui a été fragilisé. "On est avant tout dans l’aspect sécuritaire", indique l’adjoint.



Gaëtan Dumuids « Dans la vie, les choses sont simples, ce sont les esprits qui les compliquent ». Cette citation... En savoir plus sur cet auteur

