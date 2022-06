Courrier des lecteurs L'effet de levier...

Par Carl Joseph - Publié le Mardi 21 Juin 2022 à 09:48

Le FN a décroché la timbale, le jackpot,en amenant à l'Assemblée nationale 89 députés....au grand dam de tout le monde,avec étonnement pour certains, mettant sur le "ki" bien d'autres...

Le populisme récompensé contre la pensée dominante, contre le conformisme, contre la pensée bourgeoise installée en France depuis 50ans, à courir derrière la Social-démocratie.

Un costume taillé sur mesure pour le FN...la Nupes a plutôt foiré dans son habillage électoral.

Déjà les coutures craquent...et les pièces tombent en "lambeaux neufs" comme mal ajustés , près pour une redécoupe.

Les petites voix ont pu faire valoir leurs souffrances, au moins en l'espace d'un soir d'élection...l'égalité, la justice, la reconnaissance de leur identité , derrières lesquelles le peuple français court depuis longtemps est à transformer.

Du moins croit-il. C'est à espérer ...

Nul doute que ces nouveaux leaders d'opinion s'attacheront à transformer par ce succès électoral ,leur parti en un parti de gouvernement plus respectable.

Il suffit de voir les glissements de jugements des médias qui révisent depuis hier, leur "nuancier" de propos et de vocabulaires. "L'effet de levier" dans le milieu boursier consiste à acheter les actions, des valeurs boursières à crédit pour les revendre avec une plus-value. Je suis à parier que le FN va faire recette, que la spéculation va suivre

. Que la publicité adéquate sera déployée par le parti pour attirer le chaland.

Il en a désormais les moyens financiers ayant touché par son score le Loto électoral national et d'Etat, par les règles du financement des partis, la roue tourne, les autres se sont bien goinfrés jusqu'à maintenant: Solférino, le building du Colonel Fabien sont des acquis des partis politiques bien connus, des partis en vogue à l'époque , même si ruinés aujourd'hui.

Un succès entraîne un autre, les adhésions vont faire un bon...quitte pour certains à renier leur idées antérieures...les Français sont versatiles, en politique comme en amour....le tout est d'aller du côté lé plu for...

Quand j'exerçais encore combien de mes collègues teintés politiquement RPR de l'époque adhéraient au syndicat FEN, de gauche à fond parce le syndicat le plus représentatif dans les instances paritaires . Sans vergogne !

Ne comprenant rien aux connivences syndicat et parti politique. Des mutations sont à envisager...des murailles de moralité vont tomber. Le diable change de camp.