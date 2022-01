L'effet Ibiza : Jean-Michel Blanquer fait amende honorable au 20 heures

En pleine tourmente face à la grogne des enseignants qui annoncent un nouveau mouvement de grève pour ce jeudi, Jean-Michel Blanquer fait face aux critiques de l'opposition après que Médiapart a dévoilé qu'il était en vacances à Ibiza pendant les fêtes, juste avant l'annonce du nouveau protocole sanitaire, le 1er janvier.



Le ministre de l'Education nationale, de la jeunesse et des sports, invité du journal de 20 heures sur TF1, s'est justifié hier soir tout en précisant qu'il ne démissionnerait pas : "Il est normal, même pour un membre du gouvernement, de prendre quatre jours de vacances (du 28 décembre au 2 janvier), et je n'ai enfreint aucune règle gouvernementale. Si j'étais resté à Paris, les choses n'auraient pas été différentes".



Jean-Michel Blanquer a expliqué avoir travaillé tous les jours lors de son très court break tout en reconnaissant "peut-être un peu une erreur" quant au choix de la destination. "Je me bats corps et âme depuis deux ans pour laisser l'école ouverte" a-t-il ajouté.



"Ibiza, c'est toute une symbolique, mais l'hiver ce n'est pas comme l'été", a poursuivi le ministre dénonçant enfin des "polémiques stériles".