L’effet "Coronavirus" se fait déjà ressentir dans les supermarchés

L'effet a été immédiat. À l’occasion d’une conférence de presse donnée ce jeudi sur sa politique de prix, le groupe E. Leclerc Réunion a fait le point sur les conséquences, déjà bien présentes, de l’annonce d’un premier cas de coronavirus hier après-midi.



"Nous avons constaté 20 à 25% de clients en plus dans nos magasins", indique Pascal Thiaw Kine, président du groupe Excellence. "Les gens ont le même réflexe qu’en cas d’alerte cyclonique". Certains rayons ont été dévalisés, avec des progressions de plus de 50%. "Sur la journée d’hier, les ventes de conserves de légumes ont progressé de 60%, celles de poisson de 84%", illustre Fabrice Noël, directeur général. "Il y a un taux de rupture du rayon épicerie, habituellement de 2 à 3%, qui est autour de 16%" dans certains magasins.



"Il faut faire attention aux effet de stockage, ce n’est pas bon pour le pouvoir d’achat", met en garde Pasca l Thiaw Kine, pou r qui il n'y a pas d'affolement à avoir. "Nos capacités journalières ne sont pas calculées pour ce niveau d’activité. Donc il faut réguler, mais nous sommes habitués à gérer ce genre de choses". Et de rassurer : "S’il y a une rupture ce sera forcément momentané".