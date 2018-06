[L'édito de Pierrot Dupuy] Trump, pas si fou que ça

Au début, je prenais Donald Trump pour un fou. Et plus j’avance, plus je révise mon jugement. C’est en fait, à mon avis, quelqu’un de brutal, de cynique, prêt à tout pour arriver à ses fins. Mais pas fou.



Dernier exemple en date : l’histoire des enfants de migrants séparés de leurs mères.



Dit comme ça, la première réaction est de se dire que seul quelqu’un de totalement fou a pu prendre une telle décision.



Imaginez : Pour lutter contre la migration illégale en provenance d’Amérique latine, Trump a décidé de transformer l’entrée sur le territoire américain en délit pénal. Du coup, tous les migrants illégaux arrêtés sont immédiatement envoyés en prison, même quand ils sont accompagnés d’enfants comme c’est souvent le cas. Et comme les mineurs de plus de 5 ans ne peuvent être emprisonnés, ils sont considérés comme « enfants non accompagnés » et envoyés dans des centres de rétention spécifiques, séparés de leurs parents.



C’est ainsi qu’on a vu fleurir plusieurs de ces centres dans d’anciens supermarchés réaménagés ou encore dans des locaux construits spécialement, avec des cages grillagées pour y accueillir les enfants.



Comme vous pouvez vous en douter, ça a fait un tollé. A l’étranger bien sûr, mais aussi et surtout aux Etats Unis même. Et parfois de là où on ne l’attendait pas. C’est ainsi qu’on a vu Mélania Trump, la femme du président, jusqu’à maintenant très discrète, se fendre d’un communiqué dans lequel elle déclare détester « voir des enfants sépérés de leur famille ». Une sacrée claque pour son mari !



Laura Bush, une autre ex-Première dame, a parlé, elle, de politique « immorale » et « cruelle », un tweet repris par Michele Obama.



Même de nombreux leaders religieux sont montés au créneau, dont des représentants évangélistes, soutiens traditionnels de Donald Trump, pour qualifier d’ « indigne » cette campagne de séparation.



Rien n’y fait. Le président républicain reste inflexible.



En fait, avec le recul que permet la distance, on s’aperçoit qu’il agit dans ce domaine comme il l’a fait avec la Corée du Nord, avec la Chine ou encore l’Europe. En bon commercial dans l’immobilier qu’il a été, et avec des méthodes qui ont fait sa fortune, il tape très fort, place la barre excessivement haut, histoire de se mettre en position de force pour négocier.



Ca a marché -jusqu’à preuve du contraire- avec la Corée, le bras de fer est en cours avec la Chine et l’Europe, mais force est de reconnaitre qu’il a obtenu quelques résultats. Là où ses prédécesseurs avaient piteusement échoué. Même si on se dit qu’au final, les résultats obtenus sont bien loin des objectifs annoncés.



Mais surtout, on reste sans voix devant le président de ce pays qui se prétend le leader du monde dit « civilisé », capable des pires ignominies pour arriver à ses fins. En l’espèce, dans ce dossier des migrants, pour obtenir du Congrès et du Sénat les fonds pour construire son fameux mur le long de la frontière avec le Mexique.



Un chantage sur le dos d’enfants que l’on place dans ce qu’on ne peut s’empêcher de comparer à des Guantanamo pour mineurs !