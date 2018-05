A la Une ... [L'édito de Pierrot Dupuy] Tout est une question de réseau





Hier, je vous parlais de la décision du préfet de ne plus mettre de gendarmes pour réguler la circulation sur la route du volcan. Résultat : entre 2 et 5 heures d’embouteillages pour les Réunionnais et les touristes qui ont eu la malencontreuse idée de vouloir admirer un volcan en éruption dans une ile censée être touristique.



Quand je vous dis que nous marchons sur la tête dans ce pays…



Outre le temps perdu, je m’interrogeais sur qui serait responsable en cas d’accident grave, un blessé sur le sentier ou une victime d’une crise cardiaque par exemple, qui décèderait parce que l’ambulance des pompiers serait bloquée dans les embouteillages. A mon avis, le préfet aurait du mal à passer entre les gouttes…



Dans le même registre et toujours concernant le volcan. C’est le JIR d’hier qui nous apprend que ça fait plusieurs mois qu’il est impossible de passer un coup de fil à proximité de l’enclos.



On découvre avec effarement que Free n’a jamais souhaité investir dans un émetteur dans le secteur. Quant à Orange et SFR, leurs antennes sont en panne et les nouvelles nécessiteraient plus d’énergie, et donc des panneaux solaires plus grands. Chose que ne souhaite pas le Parc national des Hauts qui dispose d’un véto sur toute nouvelle implantation sur son territoire.



Et depuis plusieurs mois donc, on discute…



Faudra-t-il un accident, un touriste qui se perde dans l’enclos un jour de brouillard, pour qu’enfin on se bouge ?



Il ne s’agit pas d’une menace en l’air. Le passé est là pour nous rappeler que c’est malheureusement déjà arrivé et que donc ça pourrait donc à nouveau se produire.



On se demandera alors encore une fois qui est responsable. Chacun se renverra la balle et il faudra qu’un tribunal tranche, au bout de plusieurs années.



Alors qu’il serait tellement plus simple que le préfet mette tout le monde autour d’une table et exige, au nom de la sécurité publique, que les opérateurs fassent l’effort financier pour les émetteurs et que le Parc s’asseye pour une fois sur ses grands principes, pour permettre de préserver des vies humaines.



Une nouvelle réunion entre le Parc et les opérateurs est apparemment prévue pour jeudi prochain. Il est quand même dommage qu’on ait perdu tout ce temps alors que tous les soirs depuis vendredi dernier, des milliers de Réunionnais se pressent au volcan et mettent, sans le savoir, leurs vies en danger. Pierrot Dupuy Lu 547 fois





